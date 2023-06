Shakira estuvo con Gerard Piqué y Antonio de la Rúa casi al mismo tiempo

Las confesiones de Shakira durante su juicio por supuesta evasión fiscal ha revelado muchos detalles personales que jamás se hubiese imaginado que la propia colombiana daría. Uno de ellos fue el inicio de su relación con Gerard Piqué. Misma que comenzó, según cuenta, cuando aún estaba con Antonio de La Rúa.

Asegura que, cuando conoció a Gerard Piqué su relación Antonio de La Rúa ya estaba muy mal y casi acabada. El argentino, hijo del expresidente de ese país, Fernando de La Rúa, aún seguía viviendo en la casa de Shakira en las Bahamas. Ella veía al exjugador del F.C. Barcelona en otros lugares y a veces debía volver a la casa con el que estaba terminando su relación.

Año 2010, cuando Piqué empezó con Shakira, él estaba con Nuria Tomás y Shakira estaba con Antonio de la Rúa.

Se ve que aquí Shakira se consideraría un Twingo. pic.twitter.com/aU0pIXJWl7 — JaviOliveira (@javioliveira) January 13, 2023

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, dijo Shakira.

Shakira y Antonio de La Rúa en un evento en Las Vegas en 2001. FOTO: Kevin Winter/Getty Images.

Shakira habló de sus heridas del pasado y de las de Gerard Piqué

Por supuesto, todo esto era poder comprobar que, aunque ya tenía una relación con el presidente de la Kings League, no vivía en España, según alegó. Sin embargo, debe demostrarlo. Su equipo asegura que jamás pasó más de 183 días en esos años comprendidos entre 2012 y 2014.

Ella residía más en Bahamas o en su avión que en otro lado. Incluso asegurar que en un día llegó a estar en tres países. “Necesitaba un lugar donde volver a encontrar a la persona y separar al personaje público. Me daba una privacidad que no encontraba en otro país y tenía la ventaja de estar a 20 minutos de Estados Unidos”, agregó.

Antonio de La Rúa y Shakira al comienzo de su relación en el Grammy 2001. FOTO: Scott Gries/Getty Images.

Recordemos que, en su momento, se dijo que Gerard Piqué dejó a Nuria Tomás por la intérprete del “Waka Waka”. Ella se negó a hablar de esa situación incluso hasta hace poco, cuando se enteró de que “Shak” y Piqué se separaron. Ella pareció inclinarse lado de la colombiana.

