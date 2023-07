Shakira y Manuel Turizo muestran su química en un divertido video: “Me estoy mojando toda”

Shakira continúa conquistado los corazones alrededor del mundo. Durante los últimos días ha sido tema de comentarios en redes sociales por el lanzamiento de su canción ‘Copa Vacía’ junto a Manuel Turizo.

El video oficial de la colaboración de los colombianos a dos días de haber sido estrenado ya cuenta con más de 15 millones de vistas en YouTube y está generando sensación entre sus fanáticos.

Mientras eso ocurre, los intérpretes han hecho promoción al tema en sus redes sociales. Un ejemplo de ello fue el video que compartieron el sábado jugando y dejando a la vista la química que existe entre ellos.

En sus perfiles de Instagram compartieron un momento juntos en el que se les ve con los ojos vendados tratando de llenar una copa vacía con agua.

Aunque Manuel Turizo fue mucho más hábil en el desafío que Shakira, llenando la copa de manera exitosa, la cantante lo acusó de hacer trampa al escuchar el sonido del agua. Sin embargo, el cantante también terminó lanzando agua fuera de la copa, llegando incluso a salpicar la ropa de Shakira, quien se encontraba cerca de la mesa donde se llevó a cabo el desafío.

“Me estoy mojando toda. ¡Me estoy mojando toda, Manuel!”, comentó entre risas la barranquillera cuando todavía seguían sin poder quitarse las vendas de los ojos.

El video causó furor entre los seguidores de ambos en la red social social de la camarita, donde les dejaron diversos comentarios.

“Yo cuando estoy borracho y me pongo a servirle copa a mis amigos”; “Y, ¿por qué ella habla como española?”; “Me estoy mojando toda, Manuel. Shakira Isabel, ¿quéeee es esooooo?”; “Volvió a vivir Shakira. Gracias, GERARD…por dejarla en libertad… La tenías secuestrada”; “Yo pensé que se iban a besar”; “¿Tirando agua? ¿Ella no es embajadora de UNICEF y el cuidado del agua y todo eso? Hay chicos q no tienen para tomar agua en este momento”; “Aquí todos nos mojamos con Manuel, querida Shak”; “Pobre Piqué, cambió sirena por bagre/cat fish” y “Con Manuel yo también me mojo mi Shaki”, se logra leer entre las más de 12 mil reacciones.

