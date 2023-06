Shakira abre su corazón y confiesa como está “reconstruyendo el nido” que dejó Gerard Piqué

Shakira no deja de ser noticia, pues en esta ocasión reveló en una charla muy íntima cómo se encuentra recuperándose de todos los embates que le ha traído la vida en el último año.

Pues recordemos que no sólo se está levantando de las infidelidades de Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos, Sasha y Milan.

También de los problemas y angustias que le ha acarreado la salud de su reconocido padre, William Mebarak.

Ya que mientras vivía su separación del exfutbolista del Barcelona, Shakira también tenía que atender a su padre, quien fue internado tras un accidente que sufrió en la primera comunión de uno de sus hijos.

La cantante colombiana decidió abrir su corazón a la revista People en Español, a quienes les confesó que está en este momento construyendo el nido a lado de sus hijos Milan y Sasha.

Pues los pequeños se han convertido en uno de sus principales motores para salir adelante, no sólo de forma personal, sino también profesional, ya que hasta hizo una canción con ellos: Acróstico.

De acuerdo a lo que reveló Shakira, su familia ha sido la clave más importante en su reconstrucción como persona, madre, hija y profesional.

Siendo sus hijos de 11 y 9 años, su mayor motor para salir adelante, además de buscar pasar el mayor tiempo posible con ellos pues ella se quedó con su custodia, mientras que su padre los ve tan sólo 10 días al mes.

“Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”

De igual forma, Shakira aprovechó para confesar el trabajo que le ha costado salir adelante como a cualquier ser humano y cómo lo ha conseguido.

“Hay días en que me siento fuerte, hay días en que siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario”

