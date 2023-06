Shakira confiesa que Gerard Piqué no es el hombre de su vida ¡Revela quién es!

Una vez más Shakira acaba de abrir la caja de pandora al volver a hablar del padre de sus hijos, Gerard Piqué. Quien la lastimó mucho después de que se descubriera su infidelidad, lo que le valió que la colombiana hasta hiciera una canción al respecto como terapia.

En esta ocasión, la intérprete de “Antología” confesó en una charla muy íntima con la revista “People”, que la separación de Piqué sin duda le dolió. Pero a la vez le pegó más que lastimara al hombre de su vida.

Sí, así como lo leen, Shaki reveló que el exfutbolista del Barcelona no ocupa el lugar del hombre de su vida, a diferencia de lo que muchos pudieran creer, ese puesto lo ocupa nada más ni nada menos que su papá.

Sin guardarse nada, Shakira, quien se ha convertido en un ícono en el mundo del entretenimiento y filantropía. Aprovechó para hablar del hombre más importante de su vida, su padre, Don William Mebarak.

“Él fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”

SHAKIRA