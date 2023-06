Acusan a Shakira de usar a Lewis Hamilton para ocultar supuesto romance con Alejandro Sanz

Shakira está de nuevo envuelta en un tremendo escándalo, después de que se revelara que su supuesto romance con el piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, sería más falso que las pompis inyectadas de Alejandra Guzmán.

Sí, así como lo leen, esto lo dio a conocer el programa español Socialité, quienes revelaron que supuestamente la intérprete de “Gypsy”, estaría usando como pantalla la supuesta relación que tiene con el volante británico para ocultar su romance real que tendría nada más ni nada menos que con Alejandro Sanz.

En dicho show se aseguró que ambos artistas tendrían un romance, y según ellos, Shakira habría dejado algunas claves de su amorío con su mejor amigo en su canción inédita y que recién acaba de lanzar.

Esta no es la primera ocasión que se les vincula, pues se ha revelado que desde que hicieron juntos la canción “La Tortura”, del 2005. Y aunque siempre han dicho que solo mantienen una amistad, no se han salvado de los rumores sobre un noviazgo.

“Ella nos dejan varias pistas sobre el romance. Entre ellos es muy importante la palabra ‘tortura’ porque la nombra en la canción”, se aseguró en el medio de comunicación.

Según los de Socialité, la prueba más reciente es su nueva canción “Copa vacía”, en la que según un fragmento revelaría su romance con el famoso compositor y cantante.

“Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué”, se escucha, mientras que en una segunda parte menciona: “Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo”.

Este medio también dio a conocer que su reciente firma con la disquera de SONY no sería coincidencia. Con quien firmó apenas el pasado 14 de junio.

Lo que ocasionó que la propia Shakira le dedicara unas palabras en su cuenta de Instagram: “¡Bienvenido a casa, hermano!”, la misma a la que pertenece la originaria de Barranquilla.

“Hay quienes sostienen que lo de Hamilton es una simple maniobra distractora para que no se conozca el verdadero romance de Shakira” PERIODISTA GONZALO VÁSQUEZ DEL PROGRAMA SOCIALITÉ

Aseguró el periodista Gonzalo Vázquez en el programa, regresando la mirada a Alejandro Sanz con el que tiene varios años de amistad, pero que desde que se separó de Piqué se les ha visto más juntos que nunca.

Sigue leyendo:

Alejandro Sanz recibe fuerte mensaje de su hija y su exesposa en medio de su crisis

En plena crisis, Alejandro Sanz rompe con su novia cubana, Rachel Valdés

Alejandro Sanz está en serios problemas tras deuda millonaria ¿Por fraude? Esto sabemos

Reviven video del supuesto coqueteo entre Shakira y Alejandro Sanz

Alejandro Sanz habría sido el detonante de la separación entre Shakira y Gerard Piqué