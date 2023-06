Alejandro Sanz recibe fuerte mensaje de su hija y su exesposa en medio de su crisis

Poco a poco el gran catautor español, Alejandro Sanz, va demostrando que está “PISANDO FUERTE”, pues va saliendo de la crisis monetaria, emocional y mental que se encuentra pasando.

Pues recordemos que hace poco se dio a conocer que el intérprete de “Amiga Mía”, habría sido defraudado por un amigo muy cercano, quien supuestamente hizo mal manejo de sus cuentas de dinero, y lo habría dejado en una situación apremiante.

Ante esto, Sanz pasó por un momento de catarsis que asustó a medio mundo, tras publicar un mensaje en redes sociales bastante alarmante. Ya que decía que no se encontraba nada bien.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”

ALEJANDRO SANZ