En plena crisis, Alejandro Sanz rompe con su novia cubana, Rachel Valdés

Hace una semana el cantante español Alejandro Sanz encendió las alertas entre sus millones de fanáticos en las redes sociales con una publicación que hizo en Twitter. El intérprete de “Amiga mía” mostró una gran tristeza en sus palabras y ahora vuelve a ocupar los titulares, pues se sabe que rompió la relación que tenía con su novia desde hace más de tres años, por lo que ahora muchos se cuestionan quién es Rachel Valdés.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, fue el mensaje que publicó la madrugada del pasado sábado.

A los problemas de salud mental que ha manifestado Alejandro Sanz, ahora se suma una fuerte crisis de pareja, la artista cubana Rachel Valdés, 20 años menor que el cantautor.

De acuerdo con El Mundo, una fuente cercana a la pintora reveló que unos días antes del mensaje del español, ella abandonó la casa que compartían en Somosaguas, de donde sacó su ropa y objetos personales.

Hasta ahora lo que se sabe es que la pareja rompió su relación por decisión del cantante, un noviazgo que había comenzado en el 2019. A la pintora se la ha vinculado sentimentalmente con otros famosos como Mick Jagger, de los Rolling Stones, y Alexander Delgado, integrante del grupo Gente de Zona, a través del que conoció a Marc Anthony, que fue quien en 2018 la presentó con Sanz.

Tras su divorcio, en el 2019, Sanz decidió residir en España con Rachel. En febrero pasado, se dio a conocer que la pareja se había cambiado a una mansión en la zona de Somosaguas, donde el cantante instaló su estudio de música y la artista un espacio para realizar sus obras.

