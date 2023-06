Medio alemán asegura que Shakira le puso un alto a los coqueteos de Tom Cruise ¿Por Lewis Hamilton?

Mucho se ha hablado del supuesto coqueteo y posible romance que habrían empezado Shakira con el famoso y codiciado galán de Hollywood, Tom Cruise. Pero la realidad es que no pasaron de rumores y sólo unas cuantas imágenes mientras charlaban en el Gran Premio de Miami.

Donde Shaki realmente no se veía muy cómoda que digamos con el reconocido actor de cintas como “Top Gun” y la saga de “Misión Imposible”.

Fue justamente por eso, que, tras ser captados en dicho evento, diversos medios empezaron a reportar lo que pasaba entre los famosos.

El primero en hacerlo fue Page Six, quienes revelaron que, según una fuente cercana al exesposo de Nicole Kidman, dio a conocer que Cruise se encontraba interesado en la colombiana.

“Él está extremadamente interesado en buscarla. Hay química”, y agregó que Tom podría tener una ventaja por ser “un tipo atractivo y talentoso”, además, afirmó que estaba tan cautivado por la sudamericana, e incluso ya hasta flores le había enviado.

Pero de parte de Shakira la percepción sería algo distinta, pues ella no se habría sentido cómoda con lo que vivió a lado de Tom, y justo por eso habría hablado con él para pedirle que parara con su cortejo.

Pues según lo que relató la revista alemana Heat World, Shakira habló con Tom Cruise para dejar claro que no está interesada en algo más que una amistad.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, sólo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha sido transmitido cortésmente a Tom”.

FUENTE CERCANA A SHAKIRA Y TOM CRUISE, REVISTA HEAT WORLD