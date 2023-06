¿Shakira le puso cláusula a Piqué para que no se case con Clara Chía? Esto sabemos

Gerard Piqué y Clara Chía estarían haciendo tremenda rabieta después de que Shakira se salió con la suya al no permitir que sus hijos Milan y Sasha asistieran a la boda de su tío, Marc Piqué.

Donde diversos medios internacionales, aseguraban que el exfutbolista del Barcelona aprovecharía para pedirle matrimonio a la llamada tercera en discordia, pues muchos la señalan como la joven que se metió en la relación de Piqué y Shakira.

Ante esta decisión, ha comenzado a surgir rumores de que habría una supuesta cláusula que le puso Shaki a Piqué en el acuerdo que involucra a sus hijos y cómo sería su relación con ellos, así como la división del tiempo que le toca a cada uno.

En dicho documento se revela que Shaki impide que Piqué consiga hacer efectivo el pacto prenupcial que tiene con su novia, Clara Chía.

De acuerdo a medios como el show “El programa de Ana Rosa” según establece el acuerdo de separación que firmaron Shakira y Piqué. Que el exdefensa de la Selección Española tiene derecho a estar 10 días al mes con sus hijos.

Tienen chance de pasar una temporada de vacaciones de verano, la cual se terminó el pasado 19 de junio, por lo que tuvieron que volver a Miami, Florida, en donde viven con su mamá.

“De hecho, Clara Chía, en esta ocasión, cuando ha llegado Piqué con sus hijos, se ha mudado a casa de sus padres. En lugar de compartir la vivienda, ha estado en casa de sus padres. Piqué estaba diciendo: ‘No me deja a los niños. Si me los deja no puedo llevar a mi actual pareja’. Era un poco como ‘me lo está poniendo tan difícil que al final, se los llevo'”

PEPE DEL REAL