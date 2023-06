Shakira hace devastadora revelación sobre cómo se enteró de las infidelidades de Piqué

Shakira parece que poco a poco va sanando después de las bajezas que le hizo su expareja, Gerard Piqué, tras serle infiel mientras tenía una familia con la colombiana.

Esta noticia le habría llegado a la sudamericana en uno de los momentos más complicados de su vida, así lo dio a conocer en una reciente charla para la revista People en Español.

A quienes les confesó cómo supo de que el exfutbolista del Barcelona sostenía otros amoríos a espaldas de ella, con quien había formado una linda familia a lado de sus hijos Sasha y Milan.

De acuerdo a la cantante de “Que me quedes tú”, fue a través de los medios de comunicación, que Shaki se enteró de esta situación.

Incluso habría visto los videos en los que supuestamente, la llamada tercera en discordia, Clara Chía Martí, estaba en la mansión de la colombiana paseándose como si nada, y hasta asaltando el refrigerador de la cantante.

Foto: Grosby Group

Pero la propia Shakira confesó de la forma más sincera, que lo que le dolió más, fue enterarse de todo eso, mientras su padre estaba muy grave y en terapia intensiva.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo, que tanto había necesitado”

SHAKIRA