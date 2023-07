Shakira explica por qué el “NO” en su traje durante la Semana de la Moda en París

Mientras su ex Gerard Piqué y su nuevo amor Clara Chía estaban de viaje en Madrid, Shakira se fue con su hermano y su equipo a la Semana de la Moda en París. Ahí causó impacto al vestir un traje blanco de Viktor & Rolf con unas grandes letras al frente en tela y relieve que decían: NO. A Shakira y Camila Cabello les encanta la moda. FOTO: Grosby Group.

Ahí en el desfile de la firma de diseño posó con varias famosas, entre ellas Camila Cabello, con quien se le vio compartir y hasta tomarse algunas fotografías que decían NO con el dedo. Al llegar Shakira la prensa y los fotógrafos que estaban afuera en uno de los desfiles del París Fashion Week, literalmente no paraban de gritarle para poder tomarle la foto de cerca. View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

La propia cantante colombiana pudo explicar qué significaba su NO en el outfit que vistió. “Está sobrevalorado. Me identifico con NO una pala cvbra tan poderosa. Es emocionante estar aquí por el show”, y además se le ve decir en su cuenta de Instagram: “Sí. Está sobrevalorado”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Pero todo parece que no es una indirecta más para el ex jugador del F.C. Barcelona, sino que fue un pequeño homenaje que le quiso rendir la intérprete de Copa Vacía, TQG y Acróstico a la firma de diseño Viktor & Rolf en la Semana de la Moda de París. View this post on Instagram A post shared by Shakira Colombia🇨🇴 (@shakira__1977)

Hace muchos años ellos diseñaron este vestido que también usó Jennifer López en su momento y además, más tiempo atrás aún, tuvieron una campaña que decía: “Say NO To Fashion”, que en español significa: “Dile No a La Moda”. View this post on Instagram A post shared by Viktor&Rolf (@viktorandrolf)

Shakira tiene una canción que se llama “NO”

Uno de los grandes álbumes exitosos de Shakira fue Fijación Oral Vol. 1, que vio la luz en el 2005. De los grandes temas incluidos en el mismo, uno es NO. Justamente en unos seis días cumple 17 años de lanzado. Así que quizás no es tanta coincidencia que vistiera este atuendo con un NO al frente. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Shakira es una de las artistas que le gusta dar a entender o comunicarse con sus verdaderos fans a través de distintos mensajes. Unos en su forma de vestir, otros en sus canciones y también en videoclips.

