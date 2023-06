Clara Chía Martín subió su camisa y mostró algo en su espalda. Gerard Piqué no estaba

Mientras el mundo está pendiente de “la presentación oficial” de Clara Chía Martín al resto de la familia Piqué Bernabéu, en la boda de Marc Piqué y María Valls, se viralizó otro video de la novia del exjugador del F.C Barcelona, Gerard Piqué, en Twitter, donde se ve comiendo días antes del evento social con sus amigos en Barcelona. Clara almorzando con sus compañeros de trabajo ❤ pic.twitter.com/3Qrg4y2f6t — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 20, 2023

En el video de Europa Press, se aprecia a Clara Chía vistiendo unos shorts, un blazer y una camisa blanca que se sube y se pone de espalda para mostrar algo ahí. A ciencia cierta, no se sabe qué le estaba enseñando a sus amigos, pero por supuesto, sus fans y detractores opinaron acerca de la ausencia de su novio Gerard Piqué y su supuesto comportamiento, que nada tuvo de malo a simple vista.

Qué lindo es verla relajada, feliz y disfrutando de un momento con amigos. Deseo de todo corazón que este siempre sea su estado de ánimo 🫶🏼💞💖🤗😘 pic.twitter.com/EabKVwQiqz— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 20, 2023

Hace no mucho y justo cuando Gerard Piqué estaba en Miami visitando a sus hijos con Shakira, Milán y Sasha, supuestamente Clara Chía Martin fue criticada por la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu, por haber salido de fiesta con sus amigas. Esto lo dijeron varios medios españoles, sin embargo, ninguno de los periodistas o paparazzi dedicados a la fuente Shakira-Piqué confirmaron tal aseveración.

Con quién estaba Clara Chía y dónde estaba Gerard Piqué

Los amigos que acompañaban a la novia del presidente de la Kings League son compañeros de trabajo de Kosmos. Piqué estaba viajando a Miami con sus hijos Milán y Sasha para entregárselos a su mamá, Shakira. Ahora se encuentran con la misma en Costa Rica disfrutando de unas vacaciones. Esplendida 📸🌟♥🔥 pic.twitter.com/lUmxOz2BoY— ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 20, 2023

Recordemos que hace no mucho, Clara Chía y Gerard Piqué le habían puesto una orden de alejamiento al corresponsal de El Gordo y La Flaca en Barcelona, Jordi Marti. View this post on Instagram A post shared by Libelle Revista RD (@libellerevista)

Para su momento, ella alegó que su vida había cambiado y que el paparazzi no dejaba de perseguirla. También presentó unos exámenes psiquiátricos, que según el reportero, habían sido desestimados en un principio. Al final, el fallo fue que consiguieron la orden de alejamiento contra Jordi Marti. Sin embargo, no por la distancia en la que Clara Chía había pedido, sino por una bastante menor. Esta medida legal es temporal por tres meses y no definitiva. View this post on Instagram A post shared by HOLA! USA (@holausa)

