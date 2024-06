Los próximos 15 cierres de Bank of America en California durante 2024

Bank of America es uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. Desde hace unos años, la compañía ha emprendido una campaña de clausuras de sucursales. La tendencia se mantiene este año. Y en California, se prevén al menos 15 cierres de Bank of America lo que resta del 2024.

Los residentes del estado deben poner especial atención para prevenir sus transacciones o la solicitud de cualquier otro servicio en sucursal. Te decimos las ubicaciones de Bank of America que cerrarán en los próximos meses en California y las fechas en las que lo harán.

1. Bank of America en 3565 California St., San Francisco

Esta sucursal cerrará el 30 de julio. Se suma a las muchas sucursales que ya han cerrado en el Área de la Bahía.

2. Bank of America en 18120 Sherman Way, Reseda

Con el cierre de este banco el 6 de agosto, solo quedarán dos cajeros automáticos de Bank of America abiertos en esta área de California.

3. Bank of America en 1401 S. Harbor Blvd., Fullerton

En marzo, Bank of America cerró la sucursal de East Chapman Avenue, por esto, con esta clausura programada para el 13 de agosto, será la segunda en cerrar en Fullerton este año. Los residentes aún pueden acceder a la sucursal de Bank of America de Fullerton Main, que también está en Harbor Boulevard, así como otros cuatro cajeros automáticos sin cita previa.

4. Bank of America en 619 E. St., Marysville

Esta ciudad perderá su única sucursal de Bank of America el 13 de agosto. Los clientes que, en lo posterior, requieran la atención en persona, tendrán que recorrer una larga distancia en automóvil en el condado de Yuba, que será la más cercana para entonces.

5. Bank of America en 200 Kentucky St., Petaluma

A partir del 13 de agosto, solo quedará la sucursal de Bank of America en 181 N. McDowell Blvd. en el este de Petaluma.

6. Bank of America en 1253 A St., Hayward

Después del 20 de agosto, todas las operaciones bancarias que deban realizarse en persona deberán realizarse en 24700 Hesperian Blvd, que permanecerá abierto por ahora. La localidad también mantendrá sus dos cajeros automáticos, en la Universidad Estatal de California y en el supermercado Lucky de la calle Santa Clara.

7. Bank of America en 337 Main St., Pleasanton

Las necesidades bancarias de los residentes se atenderán en la ubicación de Hacienda Bus Park en 6005 Stoneridge Drive, tras el cierre de esta sucursal el 20 de agosto.

8. Bank of America en 936 G St., Reedley

Esta sucursal, que cerrará el 20 de agosto, es el único lugar en la ciudad. El Bank of America más cercano posiblemente esté a unos 30 minutos en Fresno.

9. Bank of America en 1200 Fairmont Drive, San Leandro

Al cerrar el 20 de agosto, la ciudad aún tendrá dos ubicaciones abiertas en el banco de San Leandro Industrial Center en Marina Boulevard y la sucursal de San Leandro Main en 14th Street.

10. Bank of America en 2049 Century Park E., Los Ángeles

Será la segunda ubicación en Los Ángeles que cerrará el 27 de agosto, siendo la primera la ubicación en South Eastern Avenue el 30 de enero.

11. Bank of America en 101 West Ridgecrest Blvd., Ridgecrest

Con el cierre de este banco el 27 de agosto, los residentes de la ciudad tendrán que viajar a Tehachapi, a una hora de distancia, para ir al cajero automático más cercano o a Barstow, a una hora y media de distancia para ir a la sucursal más cercana del Bank of America.

12. Bank of America en 8949 Clairemont Mesa Blvd., San Diego

Cerrará el 27 de agosto y es una de las tres ubicaciones de San Diego que desaparecerán este año.

13. Bank of America en 455 Isla Ave., San Diego

También cerrará el 27 de agosto. Es la segunda de las tres ubicaciones de San Diego programadas para cerrar este año.

14. Bank of America en 29687 El Camino Viejo, Castaic

La única ubicación de Bank of America en esta localidad cerrará el 24 de septiembre. El cajero automático ubicado dentro de Circle K en The Old Road seguirá operando para los residentes, pero la mayoría de las transacciones deberán realizarse en línea o en una ubicación diferente.

15. Bank of America en 7404 Jackson Drive, San Diego

Esta es la última ubicación de San Diego programado para cerrar este año, y lo hará el 10 de diciembre. También es el último cierre en California este año.

También te puede interesar: