Asesinato de Takeoff: video muestra al amigo de Offset herido y al homicida con arma

Se ha dado a conocer un nuevo video que muestra momentos antes del tiroteo en Houston donde resultó asesinado el reapero de Migos, Takeoff. TMZ hizo públicas las imágenes donde se ve el momento en que uno de los atacantes saca el arma y le ocasiona la muerte al amigo personal de Cardi B y Offset.

An exclusive footage of a lifeless “Takeoff” laying passed away on the ground was shared via Twitter. It was said that he was at a Dice game with band member Quavo when they got into an altercation with rivals. #riptakeoff #migos #offset #Quavo pic.twitter.com/whZDlRsMUA— B🌎 (@abc123xyz_me) November 1, 2022

El video capta momentos del altercado cuando Quavo discute justo unos minutos antes que Takeoff muriera. Su tío y también integrantes de Migos, hablaba acaloradamente con alguien con el exponente de hip hop al lado. El boxeador Shakur Stevenson también se puede ver de pie en las imágenes. New footage surfaced from Takeoff shooting shows man with gun person of interest for Police (via TMZ) #TakeOff #Migos 💔#RIPTakeoff 🕊️#RIPTakeoff #migos #quavo #offset pic.twitter.com/Wv6tc0KlTU— Rap Sh*t – Long Live TakeOff (@YncChopper) November 2, 2022

Se puede escuchar una discusión sobre basketball y a Quavo decir: “No voy a estar tan deprimido”. De inmediato, se pueden escuchar múltiples disparos y se puede ver a personas huyendo de las balas. En este video de TMZ se escuchan al menos 10 detonaciones. TMZ Obtained Footage Of #quavo Arguing With Someone Just 30 Secs Before The Shooting 👀😔😔 #offset #TakeOff #migos pic.twitter.com/fB8Ly1LTmm— str8insta (@InstaStr8) November 2, 2022

Qué se sabe del asesinato de Takeoff

La policía de Houston, Texas investiga el asesinato del rapero de Migos. Las autoridades le está pidiendo a los testigos que se presenten y a la comunidad para dar con el asesino de Takeoff. Angel of death and devil behind takeoff moments before his death… eerie af #TakeOff #takeoffvideo pic.twitter.com/0r14FP6E60— Muffinsauce (@zeezeeala) November 1, 2022

Al momento del homicidio dos personas también tuvieron que ser trasladadas a un hospital y, hasta el cierre de esta nota, se encontraban en situación estable. Aún no se ha determinado si la persona que le accionó el arma conocía al autor de “Messy” y “Crypto”. TMZ Obtained Footage Of #quavo Arguing With Someone Just 30 Secs Before The Shooting 👀😔😔 #offset #TakeOff #migos pic.twitter.com/pRAb8XalBh— 🫡HipHop (@0IdHead) November 2, 2022

La cadena TMZ emitió unas declaraciones en las que aseguran que como medio les ha parecido perturbador ver esas imágenes y que darlas a conocer no fue una decisión fácil. Pero que la policía no tenía ni idea de quién es el homicida y si en este caso ayuda, pues colaborará con las autoridades.

El compañero de Offset, esposo de Cardi B, Quavo, aparece también en el video tratando de ayudar a su sobrino y se presume que él mismo pudo haber llamado al 911 para poder reanimarlo. Sin duda una gran pérdida que tiene conmocionada a la industria de la música.

Sigue leyendo:

Nicki Minaj se abre de piernas y reacciona a críticas por aumento de peso: “…Estoy gorda”

La propia novia de Kanye West no considera que luzca igual a Kim Kardashian

Nicki Minaj tapa sus senos sólo con estrellas y aparece al lado del rapero Tekashi69

Cardi B y Offset comparten las primeras fotos de su hijo de 7 meses y su original nombre