Asesinan a tiros al rapero Takeoff en Houston. Offset y Cardi B aún no se pronuncian

El gremio musical y sobretodo el hip hop vuelve a enlutarse al hacerse saber del asesinato del rapero Takeoff, integrante del trío Migos; quien perdió la vida tras recibir al menos un disparo al salir de una fiesta privada que se llevó a cabo en Houston, Texas en medio de un tiroteo que se armó en el lugar. Su compañero y amigo Offset y su esposa Cardi B aún no se pronuncian.

Takeoff asistió al evento en compañía de Quavious Keyate Marschall, alias Quavo, quien era su tío y además componente de la banda de la que también forma parte Kiari Kendrell Cephus, más conocido como Offset, el esposo de la famosa rapera Cardi B.

Según lo expuesto por las autoridades, en este episodio que terminó mal para Takeoff se encontraban unas 50 personas, y aunque se había previsto que la fiesta terminaría a la 1 de la madrugada, se prolongó hasta el incidente casi 3 horas más aproximadamente. View this post on Instagram A post shared by TRAP URBANO (@trap.urbanopr)

Además, otras dos personas fueron trasladadas en vehículos privados a hospitales. Asimismo, informaron que en el sitio del tiroteo encontraron múltiples casquillos de bala, por lo que se encuentran revisando videos de vigilancia y así determinar qué sucedió con exactitud. UPDATE: 2 other victims taken in private vehicles to hospitals.



Media partners: We are not releasing an identity of the deceased victim until his family is notified & ID verified by Harris County Institute of Forensic Sciences.



Any updates on the incident will be posted here. https://t.co/bbaad2z9My— Houston Police (@houstonpolice) November 1, 2022

¿Quién era Takeoff?

Su verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, nació en Georgia, tenía 28 años de edad. En 2008 se inició en el mundo artístico junto a su tío Quavo y Offset, en el trío Migos, el cual alcanzó la fama en 2013 con su sencillo ‘Versace’.

Tres años más tarde volvieron a saborear el éxito. En esta oportunidad con ‘Bad and Boujee’, tema que contó con la participación de Lil Uzi Vert.

El cual repuntó en el 2017, luego de que el creador de ‘Atlanta’, Donald Glover, mencionara el nombre del tema durante su discurso en los Premios Globos de Oro.

El pasado 7 de octubre lanzó junto a Quavo su álbum ‘Only Built for Infinity Links’, con el cual habían decidido seguir en la industria como dúo, bajo el nombre de ‘Unc & Phew’.

Hace menos de 24 horas estrenaron el videoclip de ‘Messy’, la canción que escogieron como promocional. Y, una reciente entrevista el rapero había respondido a los elogios por este nuevo proyecto.

‘Estoy tranquilo. Estoy relajado, pero es hora de explotarlo’, dijo Takeoff. ‘Es hora de aceptar las flores. No las quiero más tarde cuando ya no esté aquí’, sentenció.

