Cardi B narró reacción de Offset al enterarse de la muerte de Takeoff: “Vomitaba”

La rapera Cardi B por fin rompió el silencio de cómo ella y Offset, su esposo e integrante del trío de Hip Hop Migos, se enteraron de la muerte de su compañero y mejor amigo, Takeoff. La cantante dijo que Offset se puso super mal al punto que vomitaba.

“Nos fuimos a dormir y yo no sé… de la nada, el celular de Offset sonaba, mi celular sonaba… Offset respondió el celular y dijo: noooo. Gritaba y gritaba… y gritaba como: nooooo, noooo, noooo. Yo pregunté: -¿Qué está pasando?-. Offset dijo: Takeoff está muerto. Yo le decía: -No digas eso.. No digas eso. Y él gritaba lanzando cosas, corriendo, vomitando. Y yo estaba solo muy asustada…”, así fue cómo describió Cardi B el momento en que Offset recibió la llamada. Activar subtítulos en español.

Recordemos que Takeoff recibió unos disparos saliendo de una fiesta en Texas. El otro integrante de Migos, Quavo, quien es también tío del fallecido, estaba en el lugar y se pudo ver en varios de los videos que la policía recopiló para determinar quién había sido el responsable. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Para ese momento sólo se decía que había sido por una discusión de basquetbol. Takeoff tenía 28 años y el informe forense del Sheriff determinó que murió en el lugar por disparos en la cabeza y en el pecho. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

En diciembre un hombre fue detenido y acusado del homicidio del integrante de Migos: Patrick Xavier Clark de 33 años. También fue arrestada otra persona que se encontraba con él y que tendría que ver con el crimen. Corresponde al nombre de Cameron Joshua de 22 años. El cargo contra este último es porte ilegal de armas. Suspect in the Murder of Rapper Takeoff is Now Arrested https://t.co/AZpqduzeX4— Hidden Agenda Blog (@HiddenAblog) January 20, 2023

Entre lo éxitos y el legado que deja Takeoff junto a Quavo y Offset se encuentran sus temas ‘Bad and Boujee’ y ‘Atlanta’. Sin duda una perdida de la cual Offset y Cardi B les está costando recuperarse.

