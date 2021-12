Hermana de Cardi B, Hennessy Carolina, presume su pequeño trikini y deja parte de sus senos afuera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La hermanita y consentida de Cardi B, Hennessy Carolina, volvió a calentar las redes sociales al modelar un trikini metálico que dejó parte de sus senos afuera causando todo un alboroto en Instagram. Resulta que, el traje de baño era tan pequeño, que los atributos de la influencer literalmente se desbordaron.

A pesar de ser de unos colores muy pasteles, el trikini de Hennessy Carolina fue desfilado por la misma y muy bien lucido en el super cuerpazo que tiene la también empresaria. La hermana de Cardi B dejó a todos con la baba guindando pues al darse vuelta se pudo ver que sus senos se salían por debajo de su traje de baño. De inmediato, los comentarios y piropos no se hicieron esperar.

“Tú luces perfecta por todos lados”, “Te lo juro que eres de las mujeres más sensuales que he visto”, “Cásate conmigo, seré tu esclavo”, “Tú deberías ser ilegal en todos los estados de este país”, “Eres más bella que la Barbie”, fueron parte de las flores que recibió la hermana de Cardi B, Hennessy Carolina.

Pero, para tristeza de muchos, el corazón de Hennessy Carolina está ocupado. Tiene varios años de relación con su novia, Michelle Melo, con quien siempre se deja ver en redes sociales presumiendo la buena relación que tienen y lo muy unida que siempre están. View this post on Instagram A post shared by Michelle Melo 🇨🇴🇩🇴 (@mmmelonine)

No hay duda que Hennessey Carolina es un colirio para los ojos de todo el que la ve y ella sabe muy bien cómo presumir sus explosivas curvas. No en vano es una de las preferidas de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Hennessy💋 (@hennessycarolina)

Sigue leyendo:

¿Quién es la talentosa hermana menor de Cardi B?

Hennessy Carolina presume su trasero con un apretadísimo pantalón blanco