Shakira se abre vestido Fendi, muestra lencería y lo presume en Instagram

La cantante colombiana Shakira sigue por Europa mientras espera que sus hijos terminen de pasar los días que les toca con su papá Gerard Piqué. Estuvo en el desfile de Fendi así como el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 donde se rumorea que fue a ver a Lewis Hamilton. Sin embargo, la intérprete de Acróstico y Copa Vacía ha dejado con la quijada en el piso a más de uno con su nueva foto en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La colombiana estaba vistiendo un modelo de Fendi con el logotipo a lo largo del vestido, el cual era tipo bata. Arriba lo dejó abierto para mostrar su ropa interior transparente. Por supuesto, esto dejó miles de piropos de fans de Shakira en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

“Cundo te das que estando soltera estás mucho mejor”, “Qué icónica y bella”, “Tanto a ella, como a Karol G les sentó muy bien separarse de sus ex”, “Nos quieres infartar!!??? MEJOR QUE NUNCA”, “No te detengas nunca más, esta es la Shakira que amamos ver” y “Preciosa, cuando te das cuenta de que no siempre vale la pena dejar su trabajo por complacer a otro”, fue parte de lo que se pudo leer en la cuenta de Instagram.

Shakira asistió al Gran Premio de Gran Bretaña y parece que le trajo suerte a Lewis Hamilton. Foto: AFP Vía Getty Images.

Foto: AFP / Getty Images

Shakira llegó con Look de infarto a ver correr a Lewis Hamilton en la F1

Tal como ya lo dijeron, parece que la colombiana y ex del jugador del FC Barcelona es una especie de amuleto de buena suerte para Lewis Hamilton. En medio de los rumores de que entre ellos hay una relación, la cantante ha ido a darle la patada de la buena suerte al corredor de Fórmula 1.

Esta vez lucía un corsé de jean y unos pantalones de cuerina. El cabello suelto, un poquito más rubio de lo que le vimos la vez pasada en Miami. Recordemos que este encuentro en Florida se dio apenas tenía unos pocos días de haberse regresado a vivir a Florida, después de 12 años en Barcelona, España. Por lo que la presencia de ella fue todo un suceso en el Gran Prix.

También se le relacionó con el actor de Hollywood Tom Cruise, pues se dice que él quedó cautivado con el carisma y belleza de la colombiana. Sin embargo, todo eso quedó en rumores. Lo que no quedó ahí es la cercanía entre Shakira y Lewis Hamilton.

Shakira junto a Tom Cruise en el GP de Miami. Foto: CHANDAN KHANNA/ AFP Vía Getty Images.

Foto: Getty Images

Shakira soltera, hermosa y socializando

Justo días antes de ir al Gran Prix de Gran Bretaña, Shakira estuvo en la Semana de la Moda de París ahí justamente al desfile de Fendi, donde conoció a la cubana Camila Cabello. También estaba la rapera Cardi B junto con las dos posó y disfrutó de todo un gran desfile.

Además, Cardi B después dejó claro la admiración que siente por Shakira y hasta cantó un extracto de Te Felicito y Monotonía. También se refirió al divorcio o separación de la colombiana con el presidente de la King League Gerard Piqué y dejó claro lo increíble valientemente mujer que le parece. Cardi B, Camila Cabello y Shakira en el d.esfile de Fendi en La Semana de la Moda de París. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images for Fendi

Foto: Getty Images

Shakira posó con otras personalidades también. Una de ellas fue Donatella Versace, con quien ya había compartido en el pasado y a quien le tiene muchísimo respeto y admiración también. Todo indica que la cantante colombiana, sigue soltera aunque con muchos pretendientes, quizás algún romance más hermoso que nunca realizando como lo hizo en un pasado. View this post on Instagram A post shared by ShakiraBarranquilla (España) (@shakirabarranquillaesp)

