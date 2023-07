Shakira se mofa de sí misma: “Morsa de Barranquilla”, dijo en detrás de cámaras de Copa Vacía

La cantante Shakira sigue dejando regalitos a todos sus fans en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram. La colombiana compartió un extracto del detrás de cámaras de su más reciente videoclip musical con Manuel Turizo, Copa Vacía. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Luciendo como toda una sirena y en medio de un basurero, tal como lo describe la canción, Shakira dejó ver parte de toda la preparación hubo detrás de Copa Vacía. Ahí se ve de muy buen humor bromeando con su equipo de trabajo mientras como realmente un personaje del océano. Su cola parece haberse esculpido en su cuerpo, así como los corales que decoran su pecho.

“Vaya idea que he tenido”, se le escucha decir en el clip a la ex de Gerard Piqué, mientras come algún snack. Después se ve coómo la cargan entre varios para colocarla en el suelo de la locación y hacer unas tomas. “La morsa de Barranquilla”, se le escucha decir también a Shakira para luego terminar bromeando sobre su look y su nombre: “Sushi. ¿Alguien pidió sushi? Shakimi. Sashimi”.

Shakira estrenó Copa Vacía en el Acuario de París

Justo hace pocos días, la cantante colombiana estuvo en la Semana de la Moda de París. Asistió al desfile de Viktor&Rolf y al de Fendi, donde se dejó ver con Camila Cabello y Cardi B. Misma, que después le profesó admiración a Shakira en Instagram interpretando las canciones Te Felicito y Monotonía.

Cardi B, Camila Cabello y Shakira en el desfile de Fendi en La Semana de la Moda de París. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images for Fendi.

Foto: Getty Images

La intérprete de Acróstico y TQG aprovechó su estancia en Francia para hacer un lanzamiento del videoclip que hizo junto a su colega y paisano Manuel Turizo. Se apareció entonces con un bodysuit transparente y unos cargo pants negros al Acuario de París. Mismo que fue decorado con toda una temática del océano justamente para el estreno. Peces, conchas y perlas decoraron el lugar y hasta la comida.

Shakira: del Grand Prix de Gran Bretaña a Univision

La ex del jugador del F.C. Barcelona salió directo de la carrera de Fórmula 1, donde supuestamente llegó para apoyar a su amigo Lewis Hamilton. Lo hizo ataviada con un outfit supermoderno de pantalón de cuerina y straple de jean. Por supuesto, la noticia le dio la vuelta al mundo y los rumores de romance parecen tornarse más como certezas.

En esos días también por esos días grabo una entrevista para la cadena televisiva Univision con Alejandra Espinoza. En la promoción se ve a Shakira sonreír e invitar a sus fans y televidentes a sintonizar este jueves 13 de julio la señal. Lució un vestido con el que posó hace pocos días desde un elevador y el cual tiene el logotipo de la firma de alta costura, Fendi, a lo largo del mismo. Además, Shakira lo abrió y dejó ver su lencería, demostrando que está más hermosa que nunca a sus 46 años.

🔥 En una exclusiva de impacto, @shakira conversó con Alejandra Espinoza sobre su nueva vida en Miami e hizo una gran revelación que no te puedes perder 😲



📺 Este jueves en #PrimerImpacto a las 5pm/4c por @Univision pic.twitter.com/6jtcijl6se— Primer Impacto (@PrimerImpacto) July 11, 2023

Todo indica que Shakira esperará por sus hijos en Europa

Milan y Sasha se encuentran en Barcelona en compañía de su padre y por supuesto los familiares del mismo. Esto, como parte del acuerdo legal que hicieron poco y después de su separación. Se dice también que Shakira habría viajado a Barcelona para realizar algunos ajustes a dicho acuerdo.

La cantante no ha dejado de tener la agenda llena desde que está en Europa y todo parece indicar que va a esperar por sus hijos para regresar con ellos a Miami. Recordemos que la última vuelta a la Florida de Milan y Sasha en compañía del presidente de la Kings League fue un poco escandalosa en el aeropuerto.

Shakira durante el Grand Prix de Gran Bretaña 2023. Foto: Andy Hone/Motorsport Images/Sipa USA France OUT, UK OUT/ Getty Images.

Foto: Getty Images

Sin embargo, hasta el momento es cierre de esta nota, ni Shakira, ni alguno de sus representantes, así como tampoco los de Piqué, se habrían pronunciado al respecto.

