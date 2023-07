Shakira y Camila Cabello recibirán el galardón Agente de Cambio en los Premios Juventud 2023

Shakira y Camila Cabello será las artistas reconocidas como Agente de Cambio durante la ceremonia de los Premios Juventud 2023, que se celebrará el próximo 20 de julio en Puerto Rico, con la conducción de Alejandra Espinoza, Ángela Aguilar, Dayanara Torres y Marcus Ornellas.

La colombiana lleva más de dos décadas comprometida con una gran labor altruista desde la creación de la Fundación Pies Descalzos, que se enfoca en la educación para niños, la nutrición y las artes. Además, ha sido una de las principales promotoras del empoderamiento femenino.

Si bien en un inicio la fundación se enfocó en los lugares donde el acceso a la educación y la atención para los infantes era escasa, con el paso del tiempo ha ido involucrando a más elementos de la sociedad apoyando a padres y maestros, así como generando empleos en las comunidades en las que se encuentran las escuelas.

Por otra parte, Shakira es una de las artistas con más nominaciones en Premios Juventud 2023 con un total de nueve, al igual que Bad Bunny, Grupo Frontera, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Rosalía y Tini.

Camila Babello será reconocida por su labor con los jóvenes

Por otra parte Camila Cabello también recibirá el reconocimiento de Agente de Cambio por su compromiso con el desarrollo de la juventud en todo el mundo, comprometiéndose con distintas causas que la han convertido en una inspiración para millones de personas.

La cubano-mexicana es conocida por apoyar a muchas asociaciones filantrópicas y esos fueron los motivos para otorgarle este galardón. View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

