Shakira triunfa en Premios Juventud de rojo, feliz y dedica discurso a Milan, Sasha y a sus fans

Ya le dijimos y lo volvemos a ratificar, Shakira es la mujer del año. Después de toda la tragedia y polémica que ha vivido en la separación de Gerard Piqué, la vida y su carrera le sonríe después de 8 galardones de la noche de los Premios Juventud 2023 de Univision. Dejo a todos los que abierto con un atuendo rojo y una gran sonrisa en su rostro. Shakira en Premios Juventud de Univision 2023. Foto: Gladys Vega/Getty Images.

Cuando recibió el galardón por ser Agente de Cambio, habló de cómo hay niños que nacen en la pobreza y se quedan en la pobreza, pues no tienen recursos para poder tener otras oportunidades en la vida. Durante más de 20 años, Shakira ha llevado una increíble labor de responsabilidad social a través de su Fundación Pies Descalzos. Misma que le ha brindado educación y salud los niños para que, en su crecimiento, puedan tener un futuro diferente al que su lugar de origen.

Pero además, cuando ganó como Mejor Artista Femenina, Shakira dedicó su discurso a sus fans. Dijo que, si existiera un premio para ellos, los de ella se llevaran todos los premios. Les agradeció por haber aplaudido todas sus logros y por haber estado a su lado en tantas batallas también. Dejó claro que le han cuidado, la han querido y no han dejado hacerla sentir que ellos están ahí para ella.

OMG! @shakira se convirtió en la máxima ganadora de #PremiosJuventud 🔥 Con unas emotivas palabras le dedicó sus premios a sus fans. pic.twitter.com/sATPcFW2iI — Premios Juventud (@PremiosJuventud) July 21, 2023

“Mi mayor suerte es tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuado tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí sola, ustedes me dieron fuerza…”, fue parte de lo que dijo Shakira en el escenario de los Premios Juventud.

Milán y Sasha inseparables de Shakira en Premios Juventud 2023

La intérprete Acróstico y Monotonía llegó a Puerto Rico y dejó muy claro lo feliz que le hace estar en el caribe y en una tierra a la que quiere tanto. Por supuesto, sus grandes acompañantes son sus mini galanes Milan y Sasha. Hace poco compartimos su llegada a Miami y lo feliz que se mostraba Shakira de estar con sus pequeños, después que estos pasaran en unos días con su papá Gerard piqué.

Shakira junto a Milan y Sasha en Premios Juventud 2023. Foto:Gladys Vega/Getty Images.

Acompañaron a su mamá a los Premios Juventud 2023 en una gran noche, donde su trabajo como filántropa le mereció el título de Agente de Cambio 2023 que le otorgó la cadena Univision. A ellos también le dijo unas palabras. Reconoció cómo el ejemplo de lo que ven pueden convertirlos a ellos, a los niños, el futuro, en los verdaderos agentes de cambio.

Ambos estaban sentados en primera fila junto a su mamá durante toda la ceremonia y, al igual que las veces que se han dejado ver con el exfutbolista del FC Barcelona, se veían inquietos, alegres, pero en “su salsa”. No cabe duda que, si hay unos pequeños que han sabido vivir en medio de la fama de sus padres, esos son Milan y Sasha. Así que por supuesto, al igual que su mamá, fueron los grandes protagonistas de la noche.

