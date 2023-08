Shakira presume escote y bate el pecho en TikTok al recordar su éxito “Whenever, Wherever”

Shakira sigue siendo tendencia al junto a su homóloga Karol G, con quién grabó el éxito TQG, con el que ambas batieron récords. Es así como la intérprete de Waka Waka jugó con sus seguidores de TikTok al tiempo que iba mostrando su escote, tal como indica la canción que popularizó en el 2001 “Whatever, Wherever“. @shakira #Suerte #WheneverWherever ♬ sonido original – Midnight Mood

Uno de los grandes éxitos que le abrió la puerta internacional a Shakira fue justo esa canción. Además, también en este videoclip fue con el que estrenó su popular cabellera rubia. Recordemos que se mantuvo así por muchísimo tiempo, aunque se haya dado a conocer con el cabello negro. Pero lo que nos trae hasta acá no es el cabello de la ex de Gerard Piqué, sino su belleza.

Y es que, aunque estaba estrenando un filtro de TikTok haciendo alusión a Whenever, Wherever, todos quedaron impresionados con el escote y el rostro de Shakira, su top y movimientos fue lo que llamó la atención.

“Suerte que es tener labios sinceros, Para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas. Suerte que heredé las piernas firmes, para correr si un día hace falta. Y estos dos ojos que me dicen…”, se vio cantar a la “Shak”. Por supuesto, en cuestión de minutos, la publicación se hizo viral no solo en TikTok, sino también en Instagram y Twitter.

Shakira llega a Los Ángeles con Milan y Sasha

Después de los días que estuvo recientemente por Europa entre dejar a Milan y a Sasha con su papá, Gerard Piqué, como parte del acuerdo de convenio y custodia legal, Shakira disfrutó de los diferentes desfiles de que la Semana de la Moda de París. También hizo el lanzamiento oficial de su videoclip de Copa Vacía en el Acuario de París y disfrutó de carreras de Fórmula 1 junto a Lewis Hamilton.

Shakira asistió a un juego de Los Angeles Dodgers con sus hijos. Foto: Mezcalent.

Después viajó con sus hijos a Puerto Rico para recibir 8 galardones en los Premios Juventud de 2023 de Univision, donde además la nombraron Agente de Cambio por su fundación Pies Descalzos. De ahí, vino a Los Ángeles y parece haber tenido un respiro.

Shakira presume las piernas junto al equipo de béisbol femenino de UCLA

No solo se fue disfrutar el juego de Los Angeles Dodgers con los hijos que tiene con el ex jugador del FC Barcelona, sino que también pasó de visita a la que fue su casa de estudios por algún tiempo, UCLA. Ahí le mostró todos los jardines y los espacios del campus a Milan y a Sasha. Además, se fotografió con el equipo femenino de béisbol de la universidad de Los Ángeles.

Shakira usa vestido corto y se fijan en diferencia de estatura al lado de equipo femenino de UCLA https://t.co/o20soLMHkF — La Opinión (@LaOpinionLA) August 2, 2023

Por ahora, sus hijos con el presidente de la Kings League deberán volver a Barcelona a terminar de pasar lo que queda de días de vacaciones que firmó con Shakira. Mismo al que, supuestamente, se le habría hecho una actualización. Shakira y sus hijos visitando UCLA en los ángeles 😍 pic.twitter.com/PsVkL0Zcut— Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) July 31, 2023

Según lo que contaron las periodistas, Laura Fa y Lorenza Vázquez, las Mamarazzis, el hecho de atravesar el océano cada vez que Milan y Sasha deben visitar a su padre, parece estar suponiendo un tramo muy largo para los pequeños. Hecho que también fue reseñado por varios medios de comunicación internacionales.

Las españolas también confirmaron que la intérprete de Acróstico, Monotonía y Te Felicito definitivamente no habría exigido, en alguna cláusula, que los pequeños no estuviesen cerca de la novia de Piqué, Clara Chía Martí.

Al parecer, el último impasse entre Shakira y el catalán es que, supuestamente, ella quiere que Milan y Sasha queden al cuidado solo de él y no con algún familiar del mismo y mucho menos con su madre, Montserrat Bernabéu. No es un secreto que las cosas entre ambas no terminaron muy bien. Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha en un juego del F.C. Barcelona. Foto: David Ramos.

