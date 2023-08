Shakira usa vestido corto y se fijan en diferencia de estatura al lado de equipo femenino de UCLA

Shakira no para de dar de qué hablar mientras disfruta su vida de soltera asistiendo a diversos eventos. Esta vez fue de paseo con sus hijos Milan y Sasha a la Universidad de Los Ángeles, California. Shakira with the @UCLA Women’s Basketball team. [ig: laurenmariebetts] 🏀 pic.twitter.com/q1S9qXrtZP — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) July 30, 2023

En su visita a la que un día fue su casa de estudio, la cantante posó en una foto con las jugadoras de la selección femenina de béisbol de la institución.

La colombiana aparece en la imagen en medio del equipo luciendo un espectacular minivestido suelto, con estampado de flores y palmeras. Además, para completar su fresco look llevaba unas Converse en tono salmón y unos lentes rosados.

La intérprete de ‘Acróstico’ caminó con sus retoños emocionada por cada espacio del campus, recordando desde afuera de los edificios cada momento que vivió allí en las aulas y jardines.

A través de sus stories en Instagram compartió fotos de ella caminando con Milan y Sasha por el lugar.

En el año 2007 Shakira fue a estudiar "History of Western Civilization" en UCLA bajo un disfraz, una aprendiz entusiasta!!



Hoy revisa su campus con sus hijos. Ahh el círculo de la vida ❤🥹 pic.twitter.com/6z2h8YD8Gh — Shakira Content (@ShakiraContent) July 31, 2023

Shakira, Milan y Sasha se fotografiaron con parte de Los Angeles Dodgers

La colombiana también posó hace unos días con jugadores del equipo de béisbol de Los Angeles Dodgers, a quienes hace unos días fue a apoyar a un juego junto a sus niños.

Justo en el encuentro deportivo al que acudió a disfrutar desde las gradas como una aficionada más, posteó en su perfil en la red social de la camarita un video cantando en el estadio la icónica ranchera ‘El Rey’, de Vicente Fernández.

“Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley…”, es el fragmento de la canción que se le escucha interpretar junto a Sasha y otros miles de fanáticos en el lugar.

Aunque Shakira se le ha visto asistiendo a juegos de basquet, carreras de la Fórmula 1, y hasta ha levantado sospechas de estar en supuestas relaciones con deportistas como el piloto Lewis Hamilton, parece que es fan del béisbol.

Shakira durante el Grand Prix de Gran Bretaña 2023. Foto: Andy Hone.

Recordemos que el béisbol era el deporte que practicaba su hijo mayor, Milan, en Barcelona, antes de que abandonaran España tras su polémica separación del padre de los pequeños, el exfutbolista Gerard Piqué.

Incluso, en redes sociales se llegó a ver a Shakira como toda una mamá orgullosa gritando emocionada dándole apoyo a su hijo durante juegos, a los que también asistió Gerard, pero él prefería mirar desde atrás sin llamar mucho la atención. Shakira dejando Barcelona con Milan y Sasha. Foto: The Grosby Group.

