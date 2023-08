Kendall Jenner y Bad Bunny por fin se besan y él bromea con Kim Kardashian en concierto de Drake

Por fin hay una imagen explícita de beso en la boca entre Kendall Jenner y Bad Bunny después de meses de estar saliendo. La pareja estuvo en el concierto de Drake en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles y no perdieron la oportunidad de bailar, pasarla bien y finalmente, terminar de confirmar delante cientos de personas que entre ellos hay amor. Kendall and Bad Bunny last night at Drake’s concert in Inglewood, CA 😍 pic.twitter.com/o6gokqJOuP — kendall jenner outfits 💋 (@kenjenstyle) August 14, 2023

Esta vez combinaron sus atuendos de cuero. Ella tenía un top negro. É una gorra hacia atrás, lentes y camisa abierta. No pararon de bailar y pasarla bien. Pero resulta que, la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, Kim Kardashian, se encontraba también en el concierto de Drake. Así que no perdieron oportunidad en hacerse bromas “los cuñados”. Bad Bunny se ve que le cae excelente a Kim.

Mais fotinhos! Kendall Jenner, Bad Bunny e Kim Kardashian ontem (13) mo show do Drake em Inglewood, Califórnia. pic.twitter.com/GYaj2o7lJ1 — KJA Mídias (@KJAMIDIAS) August 14, 2023

Bad Bunny junto a Kim Kardashian y Kendall Jenner anoche en el concierto de Drake. 🥰 pic.twitter.com/pdNnOpwyev— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) August 14, 2023

Lo más importante de toda la historia es que Kendall Jenner y Bad Bunny están juntos felices y sobre todo inseparables. Ya lo habíamos visto salir de un hotel en Beverly Hills y en varios sitios de Hollywood, pero sin duda no dejaron de comerse acaricias y a besos durante toda la presentación de Drake.

Kim Kardashian está feliz con el novio de Kendall Jenner, Bad Bunny

Mientras estaban tratando de salir del concierto en el medio de la prensa y la euforia de los fans, Kim Kardashian y Bad Bunny iban caminando a la par como diciéndose algún tipo chiste y no podían evitar las risas. Se ve que entre ambos hay una complicidad y que la ex de Kanye West está feliz con el nuevo novio de Kendall Jenner.

Por supuesto, la euforia por la presencia de los personajes era muy grande. Se dice que Kim estaba bromeando con Bad Bunny diciéndole que justamente era en la gran estrella y no ella, pero esto es algo que solo se está diciendo en las redes sociales y no se ha confirmado por alguno de los dos equipos cercanos. Lo cierto es que, esta familia está muy feliz con el cantante de género urbano.

📸 BackGrid pic.twitter.com/3TZC9T0e9h— Portal Jenner Brasil (@portaljennerin) August 14, 2023

Drake anuncia colaboración con Bad Bunny durante su concierto en Los Ángeles

El intérprete de Work Ft. Rihanna y exponente de Hip Hop, Drake, dijo durante su concierto en el Kia Fórum de Inglewood que tiene una colaboración con Bad Bunny y que viene muy pronto. Esto al tiempo de presentarlo y abrazarlo en el medio de su concierto. Recordemos que Drake y el ex de Kim Kardashian, Kanye West, tuvieron sus diferencias en el pasado y siempre han sido unos rivales musicales. Además, siempre se dijo que el rapero salió no solo uno de las Kardashian, cosa que no se pudo comprobar y quedó en unos rumores pero.

Por lo pronto, Bad Bunny sigue cautivando los corazones no solo del clan Kardashian-Jenner sino también en sus parejas o exparejas, pues Travis Scott, el ex de Kylie Jenner, también cayó ante los encantos del intérprete y autor del disco Un Verano Sin Ti y los temas La Neverita y El Apagón, incluidos en él.

En cuanto a los rumores de embarazo de Kendall Jenner, parecen haber quedado en el pasado y lo que sí está pasando, es que esta pareja está teniendo un muy buen tiempo de calidad y se les nota. El tráiler del cuarto episodio de la tercera temporada de ‘The Kardashians’ comenzó con los rumores. Foto: Kevork Djansezian/Getty Images.

