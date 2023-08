Kanye West y Bianca Censori, descalzos y con retaguardia al aire por las calles de Italia

Las críticas no cesan para el exponente de Hip Hop Kanye West y para su esposa, la arquitecto y diseñadora Bianca Censori. Hace pocos días salieron en pantimedias mostrándolo todo por Europa, ahora se han ido a caminar y a comer helado por las calles de Italia descalzos y ella mostrando parte de su retaguardia, literal al aire, sin ningún tipo de pudor. Kanye West and his wife Bianca Censori spotted barefoot in Italy.#GREnt #NiajeNiaje pic.twitter.com/EszsgB7s4P — Tellah♡ (@Stellavenesa) August 4, 2023

El ex de Kim Kardashian no para de dar de qué hablar, pues o se mantiene alejado de los medios de comunicación, o cuando aparece lo hace de una manera muy estrambótica. Esto desde que se casó en una boda simbólica con la también modelo Bianca Censori, australiana de 28 años. Misma que, sin miedo a nada, salió con un top nude translúcido que dejaba ver su pecho y una falda tipo sábana, que dejaba la mitad de su retaguardia al aire a la vista de todos. Ambos sin zapatos por las calles de Italia.

Varios medios han reportado que los vecinos en Florencia, en los alrededores de donde se está quedando la pareja, están supermolestos con la visita de los famosos de Hollywood en su país.

Varios medios han reportado que los vecinos en Florencia, en los alrededores de donde se está quedando la pareja, están supermolestos con la visita de los famosos de Hollywood en su país. Los consideran vulgares y que solo quieren llamarla atención sin importar que haya menores de edad en la calle. Parte de estos outfits son la nueva colección de diseño del intérprete de Donda, Kanye West. Y Bianca, desde antes de ser su pareja, ya eres una asesora para la compañía, así que no pone peros para vestir los polémicos modelitos.

Esposa de Kanye West lo mostró todo. Bianca Censori vistió solo pantimedia de pies a cabeza https://t.co/IYiJr9sV5q— La Opinión (@LaOpinionLA) August 7, 2023

Bianca Censori y Kanye West de fiesta con amigos mostrándolo casi todo

Estos atuendos no solo los usaron los famosos para sus citas y paseos románticos por Italia, también para reunirse con unos amigos en un restaurante en Italia. Ahí bailaron y fiestaron sin parar, aun cuando mostraban parte de sus atributos.

Bianca Censori tenía una pantimedia en forma de enterizo y otra de color marrón en su cabeza. Abajo, nada más que una tanga muy pequeña. Kanye West tenía un traje negro sin camisa de bajo. Es la primera vez que, después de mucho tiempo, el ex Kim Kardashian se deja ver feliz, alegre y sobre todo bailando. No cabe duda que la pareja está pasando por uno de los momentos más felices de sus vidas y así lo dejaron claro en este video de Instagram.

El antes y el después de Bianca Censori, la esposa de Kanye West

Apenas se dio a conocer quién era la pareja de Kanye West, Bianca Censori, y todo el mundo recurrió las redes sociales para buscar su pasado y se han encontrado con que era completamente distinta. A pesar de que tiene un largo trayecto en una carrera que tiene mucho que ver con la estética, como la arquitectura y el diseño, ciertamente era completamente distinta a lo que era hoy en día y varias fotos así lo comprueban.

Llevaba el cabello largo, abundante y oscuro, muy distinto al cabello casi platinado o muy corto que le hemos visto en los últimos días. Kanye West, para su momento, quiso darla a conocer a través de unas candentes fotos con uno de sus diseñadores colaboradores. Ahí, Censori solo tapó sus partes con cinta adhesiva y de inmediato, las críticas y las comparaciones con Kim Kardashian, no se hicieron esperar.

I grew up in a world before white girls had butts! Just saying. https://t.co/2mE6cNyJGM— Ken Hamblin Sr (@HamblinSr) August 8, 2023

De ahí, ha sido poco lo que se ha dejado ver con Kanye West en público, pues después de las últimas apariciones en los Estados Unidos del rapero, parece haberse guardado durante un tiempo y estar de regreso al spotlight de la prensa desde Europa. Kanye West y Bianca Censori de paseo por Europa. Foto: Backgrid UK/The Grosby Group.

