Kanye West: su adicción a la pornografía lo hizo mostrar imágenes íntimas de Kim Kardashian

Las acciones de Kanye West literalmente se le salieron de las manos y cada vez son más detalles los que salen a la luz pública, el extraño comportamiento del cantante de hip hop vuelve a dejarlo muy mal. Ahora se ha hecho público que el ex de Kim Kardashian mostró a ejecutivos de Adidas fotos y videos íntimos de su la madre de sus hijos.

La revista Rolling Stone reveló parte de lo que hacía Kanye West al reunirse con los antiguos empleados de la marca Yeezy. De manera rutinaria el ex esposo de Kim Kardashian mostraba imágenes explícitas de su ex mujer. Todo esto producto de, como dijo hace un tiempo, su adicción a la pornografía.

Kanye llevaba a cabo esas acciones con sus empleados como una táctica de intimidación, según lo expuesto por el medio antes mencionado: “Mi esposa me acaba de enviar esto”, le habría dicho el autor de Donda a uno de sus trabajadores en 2018 mientras mostraba una foto privada de la empresaria y dueña de Skims.

Asimismo, otro de los informantes recordó que West en 2021 mostró un video explícito de Kim, mismo año en el que la empresaria le pidió el divorcio.

Y si dos no era suficiente, una tercera fuente confirmó esta información afirmando: “Kanye West no tenía miedo de mostrar imágenes explícitas o hablar sobre situaciones que deberían mantenerse en privado”.

Todos estos elementos han sido expuestos en una carta abierta que titularon “La verdad sobre Yeezy: un llamado a la acción para el liderazgo de Adidas”. En este documento los empleados de alto rango no sólo se preocuparon en poner sobre la mesa este tema, sino que criticaron a la marca deportiva por permitir que el rapero creara una cultura empresarial abusiva.

Los trabajadores indicaron que estos episodios con West se hicieron públicos luego de que él compartiera un video el mes pasado, en el que se le ve con su teléfono de forma horizontal frente a los empleados de Adidas.

En aquella oportunidad uno de ellos preguntó: “¿Es esta una película porno?”, a lo que el Kanye West respondió de manera positiva.

Y no sería sólo la imagen de Kim Kardashian la que quedó al descubierto sino también de él mismo. “Siento que fue una táctica para derribar a una persona y establecer su lealtad inquebrantable hacia ella, poniendo a prueba y destruyendo los límites de las personas”, dijo una persona involucrada en el meeting de los ejecutivos. Otra fuente afirmó que West hacía comentarios explícitos a las empleadas de Yeezy y Adidas.

Vale recordar que en 2019, el ex de Kim Kardashian admitió ser adicto a la pornografía asegurando que ese hábito habría sido el detonante que destruyó su familia. “Para mí Playboy fue mi puerta de entrada a la adicción a la pornografía y eso afectó casi todas las decisiones que tomé por el resto de mi vida”, aseguró en su momento. View this post on Instagram A post shared by @ye_gallery

