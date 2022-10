Kanye West: 3 momentos traumáticos que marcaron la vida del ex de Kim Kardashian

Con más de 10 años sumergido en el mundo artístico y sobre todo del hip hop, en este momento el nombre de Kanye West ocupa cientos de titulares y no precisamente por aspectos positivos. Sin embargo, pocos conocen su historia de vida y los duros momentos que vivió el ex de Kim Kardashian a lo largo de la misma.

.@KanyeWest with his parents, Donda and Ray West, in TIME Magazine (2005) pic.twitter.com/MiNAh4mYRG — Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) October 3, 2021

Tras muchos éxitos musicales como: ‘Only One’, ‘Kids See Ghosts’, ‘Stronger’, ‘Monster’, ‘Power’ y una familia casi perfecta que compartía con la empresaria de Skims y madre de sus hijos, Kim Kardashian, la carrera de Kanye ha dado un vuelco impresionante y parece ir en picada y sin retorno posible.

A pesar de las polémicas, ‘Ye‘ ha vivido algunas zancadillas por parte del destino convirtiéndolos en traumas que sin duda pudiesen responder a algunas de sus conductas erráticas.

1. Padre de Kanye West lo quiso abortar

Entre sus primeras y más escandalosas polémicas estuvo incluida la familia Kardashian, sobre todo su ex esposa Kim. En su primer discurso al postularse a la presidencia de Estados Unidos, el rapero contó que había querido abortar a su primera hija cuando se enteró que venía en camino.

‘¡Casi mato a mi hija!’, gritó Kanye West con lágrimas en sus ojos frente a una audiencia ecléctica de aficionados, acompañantes, curiosos y miembros de la prensa. ‘Entonces, incluso si mi esposa se divorciara de mí después de este discurso, ella trajo a North al mundo, incluso cuando yo no quería. Se puso de pie y protegió a esa niña’.

Antes de mencionar estas palabras recordó que él también corrió el riesgo de ser abortado: ‘Mi papá quería abortarme. Mi mamá me salvó la vida. No habría Kanye West porque mi papá estaba demasiado ocupado’.

2. ‘Ye’ enfrentó el racismo desde niño

Su padre, Ray West, se convirtió en el primer fotógrafo de color en trabajar para un diario de Atlanta. A pesar de que para aquel tiempo ya los niveles de segregación habían bajado, mucha gente trataba mal a las personas de color. Esto acumuló resentimientos en el corazón de Kanye. Con el tiempo terminó ayudando su papá quien se convirtió en un destacado paparazzi. .@KanyeWest’s dad has been diagnosed with stomach cancer and is being treated for it after learning of the disease in the spring.



The news comes 10 years after his mom Donda passed away. We wish Ray West a speedy recovery and our thoughts are with him and his family. pic.twitter.com/BG04LEpnEy— Pop Crave (@PopCrave) July 29, 2018

Entre otros detalles se hizo saber que nació en una familia bastante humilde. Sus padres cambiaban constantemente de trabajo para sí poder mantenerlo. No obstante tuvo la oportunidad de ir a la universidad aunque se graduó ya siendo un adulto.

3. Su madre murió en una cirugía plástica

Donda West se destacó por ser una mujer activista, licenciada en inglés y con un doctorado en educación. Falleció en el año 2007 luego que quisiera hacerse una cirugía plástica con varios puntos estéticos a mejorar como su figura.

Rare photo of @kanyewest and his mother, Dr Donda West 🤍🕊 pic.twitter.com/VEuBkxYn19— kanyewestaurant (@kanyewestau) July 29, 2022

Kanye West insiste hasta los últimos días que la muerte de su madre se debió a una negligencia médica. Dice que el doctor Jan Adams conocía las condiciones cardíacas preexistentes de su mamá y aún así la operó. Murió al día siguiente de la intervención.

Kanye culpó al cirujano pero lo perdonó justo antes de sacar el que probablemente sea el álbum más importante de su carrera: ‘Donda‘. Ahí le rindió un sentido tributo a su madre. https://kanyewest.lnk.to/DONDA

Sin duda, tres episodios que marcarían la vida hasta del más firme. A estos se le suman muchos otros momentos como el padecimiento de trastorno bipolar. Mismo que reconoció en 2018 al tiempo que aseguraba en ese momento no se medicada porque los fármacos bloquean su creatividad.

Con polémicas y sin ellas, su nivel creativo es algo en lo que que todos, incluyendo amigos y colegas de la industria del entretenimiento en Hollywood coinciden. La imaginación de ‘Ye’ y su visión para producir parecen ser casi infinitas.

Por lo pronto está en un momento donde su vida delicado y sus acciones personales, así como sus comentarios de toda índole lo han dejado en el ojo del huracán. Sus finanzas se desploman y la lucha por la custodia de sus hijos con Kim Kardashian no parecen dar aguas claras de momento.

Hasta el cierre de esta nota, Kanye Omari West (nombre de pila del artista) enfrenta fuertes señalamientos desprendidos desde que se hiciera pública su separación de Kim Kardashian, opinara de la muerte de George Floyd y vociferara comentarios antisemitas. WATCH: #BNNUS Reports.



Kanye West has apologized to the family of George Floyd for his recent anti-semitic comments, while being surrounded by paparazzi. #GeorgeFloyd #ye #KanyeWest pic.twitter.com/Hh1cjXiFDY— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 30, 2022

