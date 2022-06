Kanye West se burla de su matrimonio con Kim Kardashian en el escenario de los premios BET

Este domingo 26 de junio de 2022 se llevaría a cabo los premios BET 2022, una ceremonia llena de sorpresas como tuvo una grosería en medio del In Memoriam, pues Janelle Monáe habló sobre la muerte de Roe v. Wade. Sin embargo, parece que la aparición al final de Kanye West fue uno de los momentos que más llamó la atención de las rede sociales.

Esta es la primera aparición de West en meses, después de que en abril se cancelara su participación en el festival de Coachella sin razones especificas sobre por qué se tomó esta decisión. Adicionalmente, también no se le permitió presentarse en los premios Grammys por su actitud en redes sociales en contra de Pete Davidson, el nuevo novio de su ex esposa Kim Kardashian.

Sin embargo, parece los premios BET lo recibieron con los brazos abiertos para mostrar respeto a quien llamó hermano Sean “Diddy” Combs, quien recibía el premio a la trayectoria. Como ha sido común en sus últimas apariciones, Kanye apareció con una mascara negra, lentes oscuros y una gorra de beisbol para tapar su rostro, pero la gente no pudo dudar de que era él debido al largo discurso que dio.

Part 2 Kanye's Diddy speech continued pic.twitter.com/SWr8ufDjt7 — Club Ambition (@_ClubAmbition) June 27, 2022

“Me estoy tomando una pequeña pausa. Dije ‘solamente quiero declararme legalmente muerte por un año. Sin que nadie me extrañe, solo quiero estar apartado” confesó antes de hablar de Puff resaltando que “este hombre ha pasado y sobrevivido a muchas cosas, rompió muchas puertas, para que estemos parados, por lo menos para mí, donde estamos hoy”.

Lo que realmente llamó la atención de las redes sociales fue una mención que West hizo a su ex esposa Kim Kardashian, de quien se separó en febrero de 2021: “Voy a [Diddy] por consejos en este momento. Él inspira muchas de mis decisiones, tantas de mis decisiones del cine, las desiciones de mi esposa. Y aquí estamos. Gracias por eso, Puff”. Kanye West at the #BETAwards:



“[Diddy] inspires so many of my choices, so many of my life choices, my wife choices… and here we are”pic.twitter.com/b0kISVrWqY— XXL Magazine (@XXL) June 27, 2022

Adicionalmente, West llamó a Diddy su “artista favorito” y le agradeció por inspirarlo: “En el pasado había tantas reglas en el hip hop y él las rompió todas […] Rompió tantas puertas relacionadas al clasismo, el gusto, la cultura, el ‘swag’. Puff, si nunca te lo he dicho, te amo”.

