Kim Kardashian presume su delgadez en transparencias mientras Kanye West se sigue armando de abogados

La socialité Kim Kardashian no paró de presumir en Instagram su viaje a Italia, en específico a Portofino, donde su hermana Kourtney Kardashian se casó con Travis Barker. La delgadez de Kim sigue siendo objeto de comentarios en redes sociales, misma que presumió con transparencias mientras se daba a conocer que su ex, Kanye West, se sigue armando de abogados en su proceso de divorcio.

Sí, es cierto. Kim Kardashian adelgazó para entrar en el famoso vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala 2022, pero ya eso pasó y su delgadez sigue en la palestra pública. Con un vestido de transparencias que tapaba las zonas “estratégicas”, la hermana de Kylie Jenner presumió su nueva y delgada figura. Mientras su ex esposo Kanye West sigue pasando una mala racha por la separación y sobre todo, nueva relación de Kim. Se ha dado a conocer que el exponente de hip hop tiene un equipo de 5 abogados. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Samantha Spector es la nueva que encabeza el equipo de abogados de Kanye West. Recordemos que el abogado anterior fue despedido por el cantante y ya era el tercero que lo representaba. Ahora se ha sumado era útil, quien ya había ayudado al otro rapero Dr. Dre.

Recordemos que la batalla legal entre Kim Kardashian y Kanye West se intensificó cuando esta hizo pública su relación con el actor y comediante Pete Davidson. Kim logró que un juez la divorciara del cantante y se convirtiera en una mujer soltera de nuevo. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Uno de los abogados que dejó el equipo legal de Kanye West dijo en su momento que el trabajar con el rapero era difícil, pues aún pretendía arreglar la relación la madre de sus hijos, Kim Kardashian. Después el propio Kanye West aseguró que lo único que busca en este momento es llegar a un acuerdo de custodia compartida de los mismos. View this post on Instagram A post shared by ye (@kanyewest)

