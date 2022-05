Kim Kardashian adelgazó 17 libras para entrar en el vestido de Marilyn Monroe que usó en la MET Gala

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya espectáculo brindó la más reciente edición de la MET Gala 2022, pues por la alfombra roja desfilaron decenas de estrellas con increíbles looks que definitivamente dieron mucho de qué hablar. Tal fue el caso de la socialité Kim Kardashian, quien sorprendió al hacer su arribo enfundada en uno de los icónicos vestidos de la estrella del cine, Marilyn Monroe. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La tarde del pasado lunes 2 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte fue el recinto que vio llegar a la estrella de “Keeping up with the Kardashians” portando vestido original que lució Marilyn Monroe el 19 de mayo de 1962 en su mítica actuación de Madison Square Garden, donde cantó ‘Feliz Cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy.

Fue durante una entrevista cuando Kim Kardashian reveló varios detalles sobre la travesía que supuso poder utilizar la icónica pieza del museo Ripley’s Believe It or Not, sitio donde se conserva la prenda desde que fue adquirida en una subasta por 4,8 millones de dólares en 2016.

“La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Me dije a mí misma, ¿qué podía llevar para la temática americana que no fuera un look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe”, contó en una charla con Vogue.

De acuerdo a la también empresaria, ella y su pareja, el comediante Pete Davidson, viajaron hasta Orlando, Florida para visitar el museo y asegurarse de que “entraría” en la prenda creada por Jean Louis y basada en un boceto de Bob Mackie.

Lamentablemente, el vestido de Marilyn Monroe era tan ajustado que fue imposible “entrar en él”. Sin embargo, la solución a dicho inconveniente fue dura, pero efectiva: perdió 17 libras en 3 semanas. View this post on Instagram A post shared by MAKEUP BY MARIO (@makeupbymario)

El secreto de la ex esposa de Kanye West fue ponerse un traje de sauna dos veces al día, correr, así como eliminar por completo el azúcar, los carbohidratos, y solo comer las verduras y las proteínas más limpias. Un mes después, cuando Kim Kardashian se encontraba en los archivos de Ripley para la prueba final y el vestido “entró sin problema”, confesó: “Quería llorar de alegría”.

