Kim Kardashian revela que no usaba ropa interior y la razón de esta elección

La socialité Kim Kardashian ha destacado por sus extravagantes y reveladores looks que han dejado al descubierto no solo su gusto por la moda, sino su impactante figura. No obstante, la también influencer hizo una escandalosa revelación que tiene al público hablando: durante años no utilizó ropa interior. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Vaya ironía que la fundadora del imperio de ropa interior “Skims” no era fan de estas prendas y evitaba a toda costa utilizarlas bajo sus icónicos atuendos. Y es que recientemente, la famosa de 41 años reveló en sus redes sociales que uno de sus panties favoritos, ‘la dipped front thong’, una tanga de cintura alta, fue la que finalmente la convenció de ocupar ropa interior.

“Nunca usé ropa interior hasta que inventamos este estilo”, contó Kim Kardashian a través de su cuenta de Instagram en un breve video en el que daba un recorrido por su inmenso armario.

En el audiovisual, la ex de Kanye West explicó por qué evitaba los calzones, tangas o cualquier tipo de ropa interior, siendo la incomodidad el factor número uno.

“Fui una chica que no ocupó ropa interior durante mucho tiempo, solo porque me molestaban. Durante los últimos años simplemente no usaba ropa interior, y ahora lo hago y estoy obsesionada”, dijo Kardashian.

Si bien es cierto que la confesión de la socialité causó furor en redes sociales, es de conocimiento público que una de las prendas favoritas de Kim Kardashian son las fajas. No obstante, antes de crear sus propios productos, detalló lo incómodo que podía llegar a ser no tener el ‘shapewear’ adecuado. View this post on Instagram A post shared by Kim Truong (@kimkimnails)

“Siempre orino todo mi Spanx, es un desastre. ¡No son lo suficientemente abiertos en la entrepierna!“, dijo hace unos años, cuando reveló que haría su incursión en el mundo de la ropa interior.

