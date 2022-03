Kim Kardashian mostró parte de su retaguardia antes de envolverse en “tape” de Balenciaga

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Foto: Dimitrios Kambouris for ULTA Beauty / KKW Beauty- / Getty Images

Kim Kardashian no para de dar de qué hablar pero esta vez no es por su relación con Pete Davidson y mucho menos por algún escándalo con Kanye West. Sino por su participación en el desfile de Balenciaga, donde se envolvió en “tape” de arriba a abajo, no sin antes mostrar parte de su retaguardia en Instagram.

Poco antes de ir al desfile de Balenciaga, Kim Kardashian publicó unas fotografías en traje de baño. Para ser más específicos en un diminuto bikini negro pero, al parecer se acaloró demás y terminó mostrando parte de su retaguardia en Instagram al dejar caer la toalla que tenía que puesta. Quizás supo de antemano que pasaría unas buenas horas envuelta en “tape” en el desfile de Balenciaga. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Al mismo llegó vestida de negro. Ya tenemos rato viendo a Kim Kardashian tapada literal de pies a manos e incluso en ocasiones hasta su rostro. Pero, que nos las imagináramos con eso más “tape” alrededor de todo su cuerpo, eso sí era impensable. Ya sabemos que Kim es unas de las socialités preferidas para asistir y armar alboroto en los eventos de las grandes firmas de moda, como los es Balenciaga. Ya de las pasarelas se encarga su hermana Kendall Jenner de manera profesional. View this post on Instagram A post shared by 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Sin embargo, A Kim le fueron colocando todo el tape o cinta adhesiva por cada una de sus despampanantes curvas hasta cubrir su cuerpo en su totalidad: Una vez lista, se dispuso a caminar y hasta a desfilar infundada en tape con la firma Balenciaga legible a lo largo de la misma. Muchos de los seguidores la tildaron de: “Exagerada” y “Excéntrica”, pero la verdad es que hizo que los ojos del mundo, una vez más, voltearan a verla. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West 🍑 (@kimkardashiian)

En cuanto a sus escándalos con Kanye West. El mismo aparece decapitando y enterrando vivo al novio de Kim Kardashian, Pete Davidson. Además, ante todos los compartimientos que ha tenido Kanye West últimamente, Kim Kardashian solicitó a una corte de Los Ángeles el divorcio, mismo que le fue concedido por lo que Kim Kardashian ya es una mujer legalmente soltera. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West 🍑 (@kimkardashiian)

Mientras, Kanye West anda con Chaney Jones, una mujer muy parecida físicamente a Kim Kardashian y con quien Kanye se ha vuelto inseparable. Pero recordemos que hace pocas semanas habría terminado con su ex novia, la modelo Julia Fox. Por lo pronto, aquí les dejamos el videoclip de Kanye West de su tema “Heaven and Hell”, que cuenta con más de 7 millones de reproducciones en Youtube.

