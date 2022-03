Hombres de Kim Kardashian, Pete Davidson y Kanye West, se dan con todo por mensajes de textos y ¡los publican!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pete Davidson hizo público los mensajes de texto que se ha enviado con el ex esposo de su actual novia Kim Kardashian, Kanye West. En los mismo se ve que se dieron con todo, pero lo más insólito es que los hayan hecho públicos. Al parecer, el novio de Kim Kardashian no pudo más y enfrentó al rapero y autor del exitoso disco del 2021 “Donda”.

Dave Sirus, quien también trabaja en “Saturday Night Live’” con el novio de Kim Kardashian, Pete Davidson fue el que ayudó a al joven de 28 años a hacer públicos estos mensajes donde él y Kanye West tuvieron un intercambio de fuertes mensajes de texto. View this post on Instagram A post shared by BALLER BO$$EZ® (@ballerbossez)

El actor Pete Davidson quiere que Kanye West le dé la cara. Al mismo tiempo, le pidió al ex de Kim Kardashian que pare de ventilar los problemas personales en las redes sociales por el daño que esto le está causando a su familia. View this post on Instagram A post shared by Hype Culture (@yeezyrotation)

“Soy yo, Skete, ¿puedes… Calmarte?… Son las 8 de la mañana y las cosas no tienen que ser así”, le escribió Pete Davidson a Kanye West. “… Literalmente es la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble… Madura de una p*** vez“, agregó sobre su novia Kim Kardashian.

Además, Pete Davidson fue más allá y ante la pregunta de Kanye West sobre la ubicación de las estrella de Saturday Night Life, respondió: “En la cama con tu esposa“, al tiempo que le envió una fotografía. Pero la cosa no quedó ahí, el novio de Kim Kardashian le aconsejó al padre de sus hijos tomar el control de su salud mental: “Yo también lucho con problemas mentales. No es un viaje fácil. No tienes que sentirte así. No hay que avergonzarse de recibir un poco de ayuda…”.

Pete Davidson también mostró la “compasión” que ha sentido por Kanye West en su lugar de trabajo: “He evitado que Saturday Night Life te mencione porque es lo que han querido hacer. He evitado que los demás hagan chistes sobre ti en sus monólogos porque no quiero que el padre de tus hijas quede mal. Te cubro las espaldas aunque me trates mal porque quiero que todo vaya bien. Pero si sigues presionando como lo has hecho en los últimos seis meses, voy a dejar de ser amable”.

Recordemos que Kanye West ya ha hecho varias denuncias públicas a Kim Kardashian, sobre todo por sus hijos. Recientemente la criticó y le exigió no volver a colocar a a la hija de ambos en las redes sociales, después que esta apareciera en un video de Tik Tok. Además, en su nuevo video se ve a alguien muy parecido a Pete. El cual Kanye decapita y entierra. Esto sin mencionar que la nueva pareja del exponente de hip hop es una doble de Kim Kardashian y luce exactamente igual a la socialité. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Después de, literalmente suplicar ante un juez en el estado de California, finalmente se le otorgó a Kim Kardashian el divorcio. La pareja tiene la custodia compartida de sus cuatros hijos, pero se mantienen en conflicto público y constante por los mismos. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

