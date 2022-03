Checa el ‘interesante’ look neón de Kim Kardashian que tiene a las redes hablando

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kim Kardashian volvió a hacer de las suyas y dio mucho de qué hablar durante su visita a París para la Semana de la Moda. En esta ocasión fue gracias a un llamativo atuendo que detuvo el tráfico y cautivó las miradas del público. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

A través de redes sociales se dieron a conocer varias fotografías del arribo de la socialité a uno de los shows que se llevaron a cabo durante la Semana de la Moda en París, mismas que causaron revuelo entre los usuarios por su elección de vestuario.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Se trató de un impresionante atuendo compuesto por un vestido negro ajustado hasta la rodilla que acompañó con unas botas del mismo color. Sin embargo, la estrella del show fue una bufanda XXL color naranja de plumas.

Con dicho accesorio, Kim Kardashian marcó tendencia y desató una ola de comentarios en redes que iban desde los halagos hasta las comparaciones con un icónico personaje de la serie “Plaza Sésamo”.

Esta no es la primera vez que la estrella de “Keeping up with the Kardashians” deja con la boca abierta al público, pues recordemos que hace unos días se dejó ver enfundada en cinta amarilla de la marca Balenciaga. View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West 🍑 (@kimkardashiian)

De hecho, Kim Kardashian hizo partícipes de la creación de su outfit al publicar un video donde se aprecia al equipo de vestuario que la ayudó a enfundarse en el interesante modelito. En el clip, se ve al equipo de la famosa colocándole todo el tape o cinta adhesiva por cada una de sus curvas hasta cubrir la totalidad de su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Te puede interesar:

A Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, no le ha quedado otra que soportar a Kanye West

Kim Kardashian mostró parte de su retaguardia antes de envolverse en “tape” de Balenciaga

Kim Kardashian es legalmente soltera luego de 8 años de matrimonio con Kanye West