Kanye West admira a Hitler. El ex de Kim Kardashian no deja de sorprender

Ahora muchas cosas parecen tener sentido y es que allegados al rapero Kanye West revelaron a CNN que la estrella tiene cierta fijación por Adolf Hitler. El ex de Kim Kardashian vuelve a hacer viral por sus comentarios y el mundo entero lo reprocha.

El nivel de fascinación que siente Kanye West por Hitler llegó al nivel de querer ponerle a un álbum el nombre del líder nazi. Luego de que el rapero pusiera esta idea sobre la mesa, un ejecutivo de negocios que trabajó con él contó que el ambiente laboral se tornó hostil y una de las razones era la ‘obsesión’ y admiración por Hitler.

“Kanye elogiaba a Hitler diciendo lo increíble que era que hubiera acumulado tanto poder y hablaba sobre todas las grandes cosas que él (Hitler) y el Partido Nazi lograron para el pueblo alemán’, dijo el informante.

La fuente que pidió no ser identificada por temor a represalias que puedan ser tomadas en su contra. T también contó que dejó su cargo y llegó a un acuerdo con el ex esposo de Kim Kardashian. Además, otras empresas se quejaron por sus acosos, caso que CNN se sirvió en revisar y consiguió que el intérprete negara lo antes relatado.

Por si no era suficiente, esta persona también relató episodios en los que el músico leyó extractos de ‘Mein Kampg’ a vox populi, teniendo como objetivo inspirar a sus ‘subordinados’, ya que le parecía increíble el liderazgo empleado por el mandatario alemán.

Este hombre no sería el primero en hablar del tema. Cuatro personas más revelaron a CNN que West sugirió el título de ‘Hitler’ para su álbum que terminó llamándose ‘Ye’.

Kanye West ya había hecho comentarios antisemitas

En 2018, Van Lathan Jr., ex empleado de TMZ, confrontó al intérprete de “Donda“, cuando en una entrevista con él le dijo que la esclavitud le parecía ‘una elección’. No obstante, en la fecha el medio prefirió no hacer públicas las declaraciones. “Ya lo había escuchado decir eso antes en TMZ”, comentó Lathan en un episodio del podcast Higher Learning.

Agregando que: “Quiero decir, me tomó por sorpresa porque ese tipo de discurso antisemita es repugnante. Es como, me sorprende cada vez que alguien hace eso, ¿verdad? Pero en lo que respecta [a West], sabía que eso estaba en él porque cuando vino a TMZ, dijo esas cosas y las sacaron de la entrevista… Dijo algo como: -Amo a Hitler, amo a los nazis- Algo así cuando estuvo allí. Y lo sacaron de la entrevista por la razón que haya sido. No fue mi decisión”.

