Kanye West está en el ojo del huracán por usar una camiseta con el mensaje ‘White Lives Matter’

Una vez más, Kanye West enfrenta la ira del público y varias celebridades debido a una de sus hazañas durante la Semana de la Moda de París. El famoso rapero abrió un acalorado debate en redes sociales tras dejarse ver en el desfile de Yeezy con una camiseta con la frase “White Lives Matter“.

La aparición del famoso durante la Semana de la Moda en París dio mucho de qué hablar gracias al polémico mensaje que portó en una de sus prendas. Y es que además de portar la frase ‘White Lives Matter’, en la parte frontal de la camiseta, el rapero plasmó una imagen del Papa Juan Pablo II en la que se lee: ‘Seguiremos Tu Ejemplo’.

Como era de esperarse, este hecho desató una acalorada discusión en redes sociales a la que Kanye West decidió echar leña al fuego, pues al ser cuestionado sobre la razón detrás de su hazaña, él solo respondió: “Todo el mundo sabe que Black Lives Matter fue una estafa. Ahora ya ha terminado. De nada”.

Sin embargo, la cosa no acabó allí. El intérprete de temas como “Praise God”, “Flashing Lights” y “Heartless” recurrió a su cuenta de Instagram para dar respuesta a todas las críticas siendo muy fiel a su estilo.

“Oh y también hice un vestido”, escribió para acompañar una fotografía protagonizada por Bella Hadid y el reciente espectáculo que brindó en el desfile de Coperni al portar un vestido creado con aerosol en plena pasarela.

Las críticas al respecto no se hicieron esperar, especialmente por parte de aquellas figuras que representan el movimiento internacional ‘Black Lives Matter’. “No puedo seguir defendiendo a este hombre”, “Ahora sí te toca unfollow”, “Aquí tienes la atención que tanto necesitas” y “Aquí vamos de nuevo”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la publicación.

A esta polémica acción de Kanye se suma la reciente “pelea” que el rapero protagonizó en redes junto a Khloé Kardashian diera una respuesta contundente a sus acusaciones contra Kim y su familia, pues recordemos que él señala que la fundadora de Skims no lo deja ver a sus hijos. View this post on Instagram A post shared by Ye (@kanyewest)

“Mienten y son mentirosas básicamente secuestraron Chicago en su cumpleaños para que ella pudiera recordar que su padre no estaba allí (…) Debería ver a mis hijos el 100 % del tiempo pero como hay una separación debería haber sido el 50 % del tiempo ya no hubiese jugado con Donda así en el nombre de Jesús”, respondió el cantante ante la “llamada de atención” de Khloé.

Te puede interesar:

• Kanye West le pide perdón ante el público a Kim Kardashian

• 15.000 dólares al año y un acuerdo de confidencialidad para estudiar en la escuela de Kanye West

• Kanye West concluye formalmente su asociación con la firma de ropa Gap