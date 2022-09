Kanye West concluye formalmente su asociación con la firma de ropa Gap

Kanye West ha notificado formalmente a Gap que pone fin a su colaboración. Los abogados del artista enviaron este jueves una carta a la compañía para notificarles la rescisión, según informó The Wall Street Journal.

En la carta, Kanye argumenta que Gap ha incumplido su acuerdo al no sacar a la venta prendas de vestir como estaba previsto, ni abrir tiendas. La mercancía de Yeezy Gap que ya está disponible en las tiendas permanecerá ahí y seguirá estando disponible para su compra, según el documento. También decía que la empresa debía vender el 40% de la mercancía de Yeezy Gap en las tiendas durante la última parte de 2021.

Sólo un artículo de la colección salió a la venta el otoño pasado y estaba disponible en línea y no en una tienda. Además, la marca no ha abierto ninguna tienda Yeezy Gap, cuando la condición era que debía abrir cinco establecimientos minoristas antes del 31 de julio de 2023.

La mercancía Yeezy Gap by Balenciaga debutó en las tiendas en julio y habrá más en otoño, pues se dice que esta colaboración no se verá afectada. Tres meses después de firmar el acuerdo, Kanye amenazó con retener su línea a menos que consiguiera un puesto en el consejo de administración. Y fue en agosto cuando el cantante criticó a Gap y habló directamente con sus ejecutivos para pedirles que debían darle “realmente el puesto para ser Ye y dejarme hacer lo que pienso, o desarrollaré mis ideas en otro sitio”.

Ese mismo mes, el ex de Kim Kardashian fue criticado tras tomar la decisión de exponer su nueva línea Yeezy en bolsas de basura en las tiendas GAP, después de que los críticos se quejaran de que se estaba burlando de las personas sin hogar. El rapper dijo entonces a Eric Shawn, de FOX News, que sólo intentaba desafiar las tradiciones convencionales en la forma de vestir y hacer ropa más igualitaria y no pretenciosa. “Soy un innovador y no estoy aquí para sentarme y disculparme por mis ideas”, dijo Kanye.

También señaló que las bolsas no son bolsas de “basura”, sino de construcción y que el motivo de su decisión es para que la gente pueda meter la mano de manera informal y tomar lo que quiera comprar, añadiendo que el objetivo es hacer la vida más fácil e informal para que todos podamos, básicamente, vestirnos a oscuras. Los usuarios de Twitter expresaron su confusión sobre su extraña visión después de que se publicaran fotos de su ropa metida en grandes bolsas negras, en lugar de en perchas o doblada ordenadamente.

El pasado lunes West reveló que había terminado con los patrocinios corporativos y que no renovará sus actuales contratos con Gap y Adidas cuando expiren, una medida que pondría en peligro miles de millones de dólares en ingresos. “Es hora de que sea libre”, dijo el músico -que ahora se hace llamar Ye– a Bloomberg News. Y añadió: “Está bien. He hecho ganar dinero a las empresas y ellas me hicieron ganar dinero a mí. Creamos ideas que cambiarán la ropa para siempre. Como la chaqueta redonda, la espuma para correr, los zapatos que han cambiado la industria del calzado. Ahora es el momento de que Ye cree la nueva industria. No hay más empresas que se interpongan entre el público y yo”.

A principios de este mes Ye comenzó un bombardeo en las redes sociales contra las dos empresas de ropa, acusando a Adidas de apoderarse del control creativo de la marca Yeezy y de robar sus ideas de diseño para producir zapatos similares a sus Boost. También afirmó que la empresa de calzado le había robado el diseño. “Nadie debería estar en esa posición en la que la gente puede robarles y decir que sólo le pagamos para que se calle”, dijo a Bloomberg. “Eso destruye la innovación. Eso destruye la creatividad. Eso es lo que destruyó a Nikola Tesla“.

Bloomberg informó que Ye tiene $122 millones de dólares en efectivo y acciones, pero que sus acuerdos empresariales lo hacen multimillonario. Su patrimonio neto es de $2,000 millones de dólares, según Forbes. La marca Yeezy ganó $191,000 millones de dólares en regalías en 2020 por su acuerdo con Adidas, según USB Group AG.

En enero, se informó que la estimación inicial de las ventas de la línea Yeezy Gap era de mil millones de dólares, según Forbes. En julio Kanye dijo que habían vendido sudaderas con capucha por $14 millones de dólares a $80 dólares por artículo. Además, él todavía posee una pequeña participación en la marca Skims de su ex esposa Kim Kardashian.

