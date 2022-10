Hombre de Miami quemó 40 pares de zapatos de la marca de Kanye West con valor de $15,000 dólares

El hecho de que se le soltara la lengua en contra de la comunidad judía, puso fin a la carrera del rapero y empresario Kanye West, a quien de la noche a la mañana le cortaron todos los acuerdos comerciales que lo proyectaban para convertirse en multimillonario.

Aunque está realmente lejos de quedarse en la pobreza, el controversial afroamericano ahora es objeto hasta de repudio entre las personas que llegaron a comprar los diseños de su calzado, el cual se comercializaba a través de firmas multinaciones.

Recientemente, Daniel Schiff, uno de sus exseguidores se convirtió en tendencia en redes sociales al compartir un video donde se le aprecia prendiéndole fuego a 15 pares de calzado con valor a $15,000 dólares, esto en rechazo a los comentarios antisemitas del hasta hace poco celebrity.

“Aquí viene el segundo par de Yeezy que voy a quemar. Estas Yeezy van a arder”, mostró el indignado exfan quien además aseguró haberle prohibió a sus hijos comprar prendas ligadas al nombre del exmarido de la exuberante Kim Kardashian.

Cabe señalar que Schiff llevaba 10 días de haber organizado una campaña en contra de West, a quien le exigía disculparse públicamente por sus declaraciones consideradas bochornosas sobre todo viniendo de un afroamericano, pues este sector de la población constantemente sufre rechazos y ataques.

No obstante, al darse cuenta de que nunca se retractaría, optó por ser él quien se desmarca para siempre del rapero, pues tampoco escuchará su música en adelante.

De acuerdo con el dolido seguidor, los 15 pares incinerados forman parte de un lote de 40, cuyo valor en el mercado supera $25,000 dólares. Sin embargo, ya no destruirá los 25 pares que todavía tiene en su poder, pues tiene pensado venderlos para recaudar dinero y entregarlo a personas en situación vulnerable.

Por si fuera poco, Daniel Schiff se comprometió a donarle a organizaciones que luchen contra el racismo, el odio y el antisemitismo, el triple del dinero que invirtió en comprar productos ligados a Kanye West.

“Muchos de ustedes me han preguntado por qué no dono estos pares a quienes viven en las calles y tienen razón, pero no quiero que nadie use esta mierda. Por eso, lo que voy a hacer es donar tres veces el valor de estas zapatillas a los refugios para que puedan comprar mejores y más lindos zapatos que no sean una estafa”, enfatizó.

