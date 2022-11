Julia Fox afirma que sólo fue novia de Kanye West para alejarlo de Kim Kardashian

La modelo Julia Fox tuvo una relación con el rapper Kanye West muy difundida en las redes sociales y que duró tan sólo un mes. Ahora ella publicó en su cuenta de TikTok un video en el que responde a un comentario que le hicieron, que dice: “Sólo desearía que no estuvieras saliendo con un famoso misógino violento y antisemita”.

“Tuve este pensamiento y dije: ‘Oh, Dios mío, tal vez pueda sacarlo -a West- del caso de Kim (Kardashian). Tal vez pueda distraerlo, simplemente hacer que yo le guste’. Y supe que si alguien puede hacerlo soy yo, porque cuando me propongo algo, lo hago”, dijo Fox, narrando sus experiencias tranquilamente recostada en su cama.

La también empresaria remarcó que no tiene nada en contra de Kim Kardashian, ex esposa de Kanye, pues la admira tanto a ella como a sus famosas hermanas: “Cuando tenía una línea de moda hace 10 años, ellas compraban nuestra ropa y la vendían en sus tiendas, así que siempre he sentido amor por Kim. Como, las tres grandes. Khloé, Kim, Kourtney, esas son mis chicas”.

Julia también relató que al principio dudaba en relacionarse con el músico y que ambos hablaban mucho de moda y planes profesionales a futuro: “Él me estaba enviando mensajes de texto. Realmente yo no estaba respondiendo. Pensé: ‘Realmente no quiero volver a involucrarme con una celebridad. Son un poco aburridos, no son lo que crees que van a ser”.

Finalmente, la modelo decidió terminar la relación cuanto Kanye West comenzó a publicar en Twitter mensajes en los que atacaba a Pete Davidson, entonces pareja de Kim Kardashian: “No funcionó y ahora estamos aquí, pero dicho esto, realmente respeto profundamente al hombre como artista. No quiero reducir toda su carrera a sus momentos realmente malos”, puntualizando que ella apoya a la comunidad judía y que rechaza los comentarios antisemitas del rapper.

