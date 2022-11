Kanye West casi acabado debe $50 millones en impuestos al IRS y teme por sus hijos

La vida de Kanye West parece estar tornándose color de hormiga. Hoy en día le toca enfrentar más problemas y en esta oportunidad tienen que ver con dinero nuevamente. El ex de Kim Kardashian debe dinero en impuestos al IRS y eso es de las peores polémicas que pueda tener cualquier famoso de Hollywood en los Estados Unidos.

El rapero Kanye West acaba de revelar que el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. le retuvo $75 millones, entre cuatro de sus cuentas. Esto a consecuencia de la deuda de $50 millones que debe en impuestos. Lo que representaría una caída económica bastante significativa para el ex de Kim Kardashian.

Kanye West reveló detalles de su situación con el dinero en un episodio del podcast Timcast IRL. El intérprete de Donda contó que su equipo de finanzas le dijo: “Tendrás que pagar muchos impuestos”. Agregó también que, según sus investigaciones, las autoridades habrían estado planeando detenerlo desde hace rato por esto.

Tras una larga investigación entre cada una de sus cuentas, constató que le congelaron unos $75 millones de dólares: “Me tomó como seis horas averiguar cuánto”, dijo el exponente de hip hop.

Kanye West comentó que visitó a diferentes CFO para conocer un poco más del tema: “Así que ahora tengo que aprender a administrar una empresa. Puedo aprender a, ya sabes, a contar, de verdad”, agregó el padre de los hijos de Kim Kardashian.

En el mismo orden de ideas, “Ye” se sinceró y dijo: “Dios lo está quebrantando al quitarle todas sus riquezas”. Asegura que de todo esto, lo que pudiese llegar a preocupar es el futuro de sus hijos, pero al mismo tiempo se siente tranquilo: “Mami Kim Kardashian tiene dinero”.

Todo esto sale a relucir luego de que él mismo alegara que Adidas había conseguido que congelaran sus cuentas tras estar envuelto en una disputa legal con la empresa. Ellos lo demandaron con el fin de recuperar $275 millones en fondos de marketing relacionados con su empresa Yeezy.

Otra de las razones por las que el rapero también llamó la atención fue por mantener firme su postura ante las próximas postulaciones para la presidencia de Estados Unidos.

Además, el presentador lo cuestionó por los comentarios antisemitas que hizo en el pasado. Kanye aprovechó para defenderse: “Pensé que era más Malcolm X, pero descubrí que soy más MLK porque como la prensa y las finanzas me regañan todos los días, solo estoy parado allí. Cuando me enteré que intentaron meterme en la cárcel fue como si un perro me mordiera el brazo y casi se me salta una lágrima, casi”, sentenció. Activar subtítulos en español.

