Kanye West quiere a Donald Trump como su vicepresidente

Desde que Kanye West regresó a Twitter se ha dejado ver muy activo, días atrás publicó un video en el que ofrece detalles sobre su última reunión con Donald Trump en Mar-a-Lago, donde no solo hubo buenas risas, sino gritos

En el video, el ex marido de Kim Kardashian revela que le pidió a Donald Trump que fuera su vicepresidente en 2024, petición que no gustó del todo al magnate “creo que lo que más perturbó a Trump fue que yo le pidiera que fuera mi vicepresidente. Creo que eso estaba más abajo en la lista de cosas que lo tomaron por sorpresa. Fue el hecho de que entré con inteligencia”.

También contó que entre gritos le dijo que no iba a ganar la presidencia “cuando Trump básicamente empezó a gritarme en la mesa diciéndome que iba a perder. Quiero decir, ¿ha funcionado alguna vez para alguien en la historia? (risas) Estoy como, woah woah, espera Trump, estás hablando con Ye”.



West detalló cómo pidió a Trump que liberara a los acusados de la trifulca del Capitolio “entonces, Trump está realmente impresionado con Nick Fuentes, y Nick Fuentes, a diferencia de muchos de los abogados de tantas personas con las que se quedó en su campaña de 2020, en realidad es leal. Cuando él no supiera dónde están los abogados, todavía tendrás a tus leales. Y cuando todos los abogados dijeron, ‘olvídalo, Trump terminó’, hay leales corriendo en la Casa Blanca, ¿verdad? Y mi pregunta sería, ¿por qué, cuando tuviste la oportunidad, no liberaste a los del 6 de enero?”.

Además, pidió a los estadounidenses exigirle a Trump que se rija bajo las políticas de la Biblia “como sabemos y todos los cristianos en Estados Unidos que aman a Trump saben que Trump es un conservador, vamos a exigir que mantenga todas las políticas directamente en la Biblia”.

