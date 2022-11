Trump ataca a Bill Barr y lo califica de “débil e ineficaz”

El expresidente Donald Trump arremetió en contra del exfiscal Bill Barr a quien calificó como “débil e ineficaz“, además de otros calificativos. Todo indica que el expresidente reaccionó así, luego de leer un artículo de opinión que Barr escribió en un diario en donde afirmaba que Trump era una amenaza para el Partido Republicano.

Ya se ha convertido en una costumbre que el expresidente Trump recurra a su red social para explotar en contra de quienes lo agreden; y esta vez se fue contra Bill Barr, quien fue fiscal general de Estados Unidos por primera vez de 1991 a 1993 bajo el gobierno de George W. Bush y después en 2019 de nueva cuenta tomó el cargo cuando Donald Trump era presidente del país.

“Descuidado Bill Barr era un fiscal general débil e ineficaz que fue despedido (¡no renunció!) y ahora no es más que un ex empleado descontento. Barr era un arbusto petrificado por ser acusado”, fueron las primeras frases del exmandatario a través de Truth Social.

Bill Barr escribió un artículo de opinión en New York Times que llevaba como título: Trump amenaza con quemar al Partido Republicano es hora de seguir adelante, en donde una de las partes que redactó dice “la voluntad de Trump de destruir el partido si no se sale con la suya no se basa en principios sino en su propio narcisismo supremo”.

“Su egoísmo lo hace incapaz de pensar en un partido político como algo más que una extensión de sí mismo, un culto a la personalidad”, parte de un párrafo del extenso artículo.

Incluso indicó que el exmandatario claramente, “carece de las cualidades esenciales para lograr el tipo de unidad y la amplia victoria electoral en 2024 que son tan necesarias si queremos enderezar nuestra lista de repúblicas. Es hora de un nuevo liderazgo”.

Este artículo hizo que el presidente número 45 de Estados Unidos encontrara las palabras más hirientes en contra de Barr para desquitar la gran molestia que le ocasionaron sus palabras.

“Él no sabe nada sobre el documento falso ni como abogado y exfiscal general, no debería estar hablando. ¡El débil RINO Bill Barr siempre cedió ante los demócratas y es una desgracia para el Partido Republicano y nuestra nación!”. concluyó Trump.

William Barr se separó de Donald Trump cuando renunció en diciembre de 2020 por las acusaciones de que se robaron las elecciones presidenciales de ese año, y desde entonces es un firme defensor de la integridad de las elecciones presidenciales de 2020.

Barr ha sido uno de los republicanos que más ha criticado a Donald Trump, un ejemplo fue cuando el exmandatario se llevó documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia privada en Florida. El exfiscal general también reveló que Trump estaba desconectado de la realidad al negarse a aceptar su derrota electoral.

*RINO es el acrónimo de Republican In Name Only, que se traduce como Republicano sólo de nombre.