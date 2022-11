Bill Barr advierte que Trump “quemará al Partido Republicano” y pide un “nuevo liderazgo”

Bill Barr advirtió que su ex jefe Donald Trump “quemará al Partido Republicano” y pidió “un nuevo liderazgo”; así lo dio a conocer el exfiscal general a través de un artículo para la publicación Substack del exeditor de opinión y columnista del New York Times, Bari Weiss, titulado “Bill Barr: Trump Will Burn Down the GOP. Es hora de un nuevo liderazgo”.

Barr indicó que Trump tenía atributos como “establecer una posición y su voluntad de declarar verdades desagradables que muchos tenían miedo de decir” haber “diagnosticado con precisión y dado voz a la profunda frustración de muchos estadounidenses de clase media y clase trabajadora que estaban hartos de los excesos de los demócratas progresistas; el partidismo desvergonzado de los principales medios de comunicación; y la presuntuosa condescendencia de las élites que habían administrado mal el país, los habían vendido y parecían contentos de presidir el declive de Estados Unidos”.

Inlcuso indicó que el exmandatario claramente “carece de las cualidades esenciales para lograr el tipo de unidad y la amplia victoria electoral en 2024 que son tan necesarias si queremos enderezar nuestra lista de repúblicas. Es hora de un nuevo liderazgo”.

Barr comentó que Trump no se acercó a los votantes fuera de su base y que no fue un “fraude” lo que hizo que Trump perdiera la reelección en 2020.

“La característica definitoria de nuestro panorama político sigue siendo la fuerte sacudida hacia la izquierda del [P]ardo Demócrata” y esa amenaza “abre una oportunidad histórica para el Partido Republicano: la oportunidad de revivir algo como la antigua coalición Reagan, una combinación de habitantes de los suburbios con educación universitaria y de tendencia republicana; votantes de clase trabajadora culturalmente conservadores; e incluso algunos liberales clásicos que sienten repulsión por el autoritarismo de la izquierda”, dijo.

Barr escribió que el esposo de Melania Trump no está a la altura de la tarea de formar una amplia coalición reaganesca, incluso, citó que Trump le costó al Partido Republicano la segunda vuelta del Senado de Georgia de 2021 que entregó el control del Senado a los demócratas. Además, dijo Barr, “el pobre desempeño del Partido Republicano en las elecciones intermedias recientes se debió en gran parte a las travesuras de Trump”.

Además, Barr advirtió que si bien la base de Trump “probablemente no sea mayor que una cuarta parte del Partido Republicano”, Trump “[usa] su influencia para extorsionar y acosar al resto del partido para que se someta. La amenaza es simple: a menos que el resto del partido lo acompañe, quemará toda la casa al sacar a “su gente” del Partido Republicano”.

