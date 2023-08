¡Kanye West apesta! El ex de Kim Kardashian no usa desodorante. Bianca Censori no aguanta

Varias fuentes han confirmado que Kanye West, ex de Kim Kardashian, anda oliendo muy mal los últimos días producto de él no usar desodorante y de sus grandes atuendos que incluyen máscaras, mallas y capas de ropa. El mismo allegado al exponente de Hip Hop confirmó a Radar Online, que por eso, su esposa Bianca Censori no aguanta el olor del cantante de Donda. Kanye West Wife Bianca Censori reportedly grossed out by Ye's odor "Stench" from not showering or using any deodorant???? pic.twitter.com/tUun4FbHnR — Raphouse TV (RHTV) (@raphousetv7) August 9, 2023

“Es un hedor grave cuando se quitan las capas y está empapado de sudor de pies a cabeza, especialmente porque no le gusta ducharse, y las fosas nasales de la pobre Bianca están en el extremo receptor“, dijo la fuente al medio digital. Todo esto sucede mientras los famosos están en Italia en pleno verano, donde las temperaturas superan los 70 grados Fahrenheit.

Kanye West y Bianca Censori por Florencia, Italia. Foto: Backgrid UK/The Grosby Group.

“Su BO es algo horrible, ya que rara vez usa desodorante. Tiene que estar cocinando debajo de esas capas”, dijo otro cercano de YE. Mismo que también se refirió al sufrimiento que tuvo la socialité, empresaria y ex de West: “Kim Kardashian se acostumbró al olor, pero solo después de años de tortura”.

Muchos dicen que el rapero quiere vestirse así para demostrar que, en cuanto diseño, tiene una visión futurista y de avanzada, pero lo ha hecho pese al fuerte calor de Europa. Lo ha mismo ha hecho en el pasado en Los Ángeles, California, donde reside con su esposa Bianca Censori. Misma que, aunque no le reportan un mal olor, sí ha hecho eco en los medios por sus últimos atuendos. “Al principio, la forma de vestir de Kanye era un enigma. Ahora es solo un mal olor”, terminó diciendo el allegado al equipo de West.

Bianca Censori y Kanye West descalzos y mostrando retaguardia

La pareja de Hollywood tiene varios días en el continente europeo, y ahí se han dejado ver en varios eventos importantes como el concierto de Travis Scott, una cena con amigos íntimos y algunos paseos a comer “Gelato”, por las calles de Florencia.

Kanye West y Bianca Censori, descalzos y con retaguardia al aire por las calles de Italia https://t.co/IKZViA91fY— La Opinión (@LaOpinionLA) August 10, 2023

Peor no hicieron como cualquier mortal, sino que se fueron descalzos y la también modelo australiana dejó ver parte de su retaguardia con una falda que parecía una sábana y que le quedaba un poco ancha alrededor de la cintura. Arriba lleva un top traslúcido, que le dejaba a la vista sus atributos. Varios de estos atuendos son parte de la nueva colección de “Yeezy”, que aún no pone en venta. Kanye West spotted again in Italy with his wife Bianca Censori.



Exactly, what is he not going with him? pic.twitter.com/MUapuEaKkZ— MOÏSE (@MoiseKings) August 4, 2023

Kanye West y su esposa, Bianca Censori se visten con pantimedias

Kanye y su ex empleada Bianca Censori asistieron al concierto de Travis Scott en Italia. YE apareció vestido de negro, sin camisa debajo de su saco. Bianca, por el contrario, pantimedias incluso hasta en su cabeza, dejando a la vista su mínima ropa interior. Kanye West y Bianca Censori de paseo por Europa. Foto: Foto: Backgrid UK/The Grosby Group.

Travis Scott le dedicó unas palabras de amor a Kanye West. Recordemos que además de ser un mentor para la estrella joven del hip hop, también son familia. Travis tiene dos hijos con la hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner. Los temas que entonó YE fueron: “Praise God” y “Can’t Tell Me Nothing”.

Por supuesto, Kanye y Bianca fueron el centro de atención, pero demostraron estar más unidos que nunca y también estar teniendo un buen tiempo de romance.

