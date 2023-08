Esposa de Kanye West lo mostró todo. Bianca Censori vistió solo pantimedia de pies a cabeza

El polémico rapero y ex de Kim Kardashian, Kanye West, anda de paseo por la Toscana en Italia junto a su esposa, la modelo y diseñadora Bianca Censory. Misma que dejó a todo el mundo con la quijada en el suelo. Salió a pasear con una pantimedia literal de pies a cabeza color hueso que dejaba a la vista su pecho sin sostén y un bodysuit abajo casi tipo tanga. New photos of Kanye West and his wife Bianca Censori in Italy pic.twitter.com/tpZKkn3EMK — infolky (@infolky) August 6, 2023

Sin miedo al qué dirán, la pareja más excéntrica de Hollywood, Kanye West y Bianca Censori, se están dando un paseo por Italia en este verano y parece que el calor no los afecta. Ambos vistieron unos trajes bastante llamativos. Él un jacket vanguardista de sus últimos diseños sin camisa abajo. Su esposa prefirió usar una pantimedia que dejaba todos sus atributos a la vista. Su corta cabellera también decido cubrirla con otra pantimedia pero de color marrón.

Kanye West and his Wife, Bianca in Italy.👀 pic.twitter.com/m70c1nkOHk — ɪᴀᴍᴋᴇʏᴢᴇᴇᴛᴏ🧸✨ (@iamkeyzeeto) August 6, 2023

El día anterior, el creador de Yeezy y ex de una empresaria e Influencer más importante en Hollywood y a nivel mundial, Kim Kardashian, no tuvo reparo al ser cariñoso para llegar a tocarle el trasero a su esposa Bianca Censori delante de todos los paparazzi. En todo momento los famosos estaban conscientes de que la prensa y los fotógrafos estaban al acecho. Así que, sin miedo a nada, dejaron ver su pasión y su amor con toqueteos y también besos públicamente.

Bianca Censory y Kanye West arreglan sus atuendos en las calles de Italia

Justamente los paparazzi fueron los que pillaron a la pareja de famosos ajustando sus outfits minutos antes de ir al concierto de Travis Scott en Italia. Sin miedo a nada, Kanye West cambio de camisa en el medio de una calle Italia y las críticas no se han hecho esperar. Muchos asegura que el intérprete de Stronger está pasado de libras. https://t.co/CPuKnfhhjL



Thought this guy had his own shoes?

Pretty sure he can afford some?— realJasonSmith (@renewable_now) August 7, 2023

Mientras hacían ajustes a sus atuendos, él se cambió la camisa y su figura quedó a la vista. Censori tampoco puso reparo en cubrir sus partes nobles. Kanye West & his wife, Bianca spotted barefoot in Italy 😳 pic.twitter.com/7RXWvIB2pt— Hermaine M (@HermaineM) August 4, 2023

Travis Scott invitó a subir a Kanye West durante su concierto Utopía. La pareja de cantantes de hip hop interpretaron “Praised God” y después West entonó “Can’t Tell Me Nothing”. Por supuesto y como era de esperarse, el público se vino abajo y no pararon de aplaudir al rapero. Hoy en Roma se presentó #TravisScott para hacer su performance de Utopia por primera vez en vivo, y su invitado sorpresa fue #Ye.



Además, #Laflame dijo que “No habría Utopia sin Kanye West, no habría Travis Scott sin Kanye West”.



También juntos cantaron #PraiseGod. pic.twitter.com/nHNnTITtPe— República Hype (@Republica_hype) August 7, 2023

Looks de la esposa de Kanye West, Bianca Censori, que han llamado la atención

La modelo no es la primera vez que hace que todo el mundo deje la mirada fijada en ella por algún extrovertido atuendo. Hace poco estuvo modelando para uno de los diseñadores colaboradores de la firma Jessie y de Kanye West, Mowalola Ogunlesi, ahí Bianca tapó sus zonas estratégicas solo con cinta adhesiva dejando todo lo demás a la vista. View this post on Instagram A post shared by Mowalola (@mowalola)

Para el que no conozca a la esposa de YE, Bianca es australiana, trabajó para el disco de “Donda”, uno de los más importantes del rapero. Sin embargo, cuando iba a entrar como parte del equipo de “Yeezy” fue despedida. Aun así mantuvo contacto con West hasta que en ellos surgió la llama del amor.

Hasta el momento de cierre de esta nota, no se sabe que hayan celebrado un matrimonio por la vía legal, sino que tuvieron una ceremonia muy privada, simbólica y fuera de las adyacencias de Hollywood y Los Ángeles.

Kanye West y su esposa, Bianca Censori, en Los Ángeles. Foto: Backgrid/The Grosby Group.

