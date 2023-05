Aseguran que Kim Kardashian y Tom Brady se han estado viendo y divirtiendo

Después de su noviazgo con Pete Davidson, Kim Kardashian, no ha tenido ningún otro enamorado que pueda llamar la atención de la prensa. Pero ahora parece que el ex de la modelo Gisele Bündchen, Tom Brady, ha entrado en escena. El sitio Deuxmoi asegura que estos tórtolos pudiesen estar pasando un muy buen momento juntos. View this post on Instagram A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)

La estrella de la NFL que se retiró recientemente y que jugó para New England Patriots tiene varias propiedades. La socialité Kim Kardashian fue vista cerca de una buscando una comprar en lugar. Según Deuxmoi, una fuente cercana a uno de los dos, dijo que Tom Brady está ayudando a Kim Kardashian para comprar una propiedad por la zona. Esto sin especificar en cuál de las tantas casas del deportista pudiese haberse dado esto.

“Están en contacto” y “Se están divirtiendo”, fueron las dos frases que reseñó el medio sobre el supuesto romance entre la ex de Kanye West y la estrella número uno del fútbol americano, Tom Brady. Mismo al que se le relacionó con la actriz Reese Witherspoon recientemente. Representantes de ambos rompieron el silencio luego y dijeron que ni siquiera se conocen.

Tom Brady compartió mensaje para Gisele Bündchen

Hace poco más de 6 meses desde que la modelo brasileña y Brady anunciaban su divorcio después de 13 años. Poco antes, el deportista se retiró, pero le manifestó a Giselle Bündchen que volvería con los Tampa Bay Buccaneers. Esto supuestamente fue el final de la relación.

Aun así, ella siempre lo toma en cuenta y dedica mensajes de cariño como cuando se reiteró. Ahora es Tom Brady el que ha hecho lo mismo por el Día de la Madre: “… Gracias por su amor, compasión y bondad, y también por el gran ejemplo que le das a los más pequeños. Les agradezco su apoyo y ayuda a la hora de alcanzar nuestros sueños”.

En la publicación sale su madre, la top model, y también una pareja anterior de Brady, Bridget, con el que tuvo su primer hijo. View this post on Instagram A post shared by Tom Brady (@tombrady)

