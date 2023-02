“Te deseo cosas maravillosas”: Gisele Bündchen y el frío mensaje a su exesposo Tom Brady tras su retiro

Gisele Bündchen habría dejado a Tom Brady por no querer dejar la NFL, pero ahora, el exjugador sorprendió a todo el mundo al anunciar su retiro de las canchas de fútbol americano, algo que generó muchos memes tras conocerse su decisión. No obstante, esto no fue todo, pues su expareja también le mandó un mensaje en las redes sociales.

Brady dejó saber su retiro de las canchas mediante un video en las redes sociales, video en donde Bündchen colocó un frío mensaje para quien fue su pareja y quien esperaba con ansias la salida del deporte del quarterback.

“Te deseo cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”. Gisele Bündchen

Con este mensaje, su exesposa dejó claro que desea lo mejor para Brady, quien salió de la NFL el primero de febrero de 2022, aunque a los 40 días decidió regresar por una temporada más Tampa Bay Buccaneers.

Esta decisión de regresar al ruedo habría roto todo tipo de relación, pues se dice que Bündchen quería tener una relación normal y disfrutar del dinero recaudado para así realizar viajes, y disfrutar de la vida. No obstante, al no lograr este objetivo, Brady anunció el 28 de octubre de 2022 que se divorciaba de su esposa tras 13 años de matrimonio.

También te puede interesar

–Los Philadelphia Eagles y la responsabilidad de buscar la cima deportiva que le ha sido esquiva a su ciudad

–Tom Brady afirma que 49ers nunca tuvo oportunidad de ganar a Eagles en la Conferencia Nacional de la NFL

–Eagles y Chiefs jugarán el Super Bowl LVII: ¿Cómo fue su camino para llegar a la final de la NFL?