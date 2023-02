Retiro de Tom Brady de la NFL generan divertidos memes al especular un posible regreso

Tom Brady sacudió las redes sociales este primero de febrero, pues mediante a un video difundido en Twitter se supo que dejará las canchas de la NFL, nuevamente. Sin embargo, al ya tratarse de su tercer retiro del deporte muchas personas no le creen al considerado leyenda del fútbol americano, algo que se vio reflejado en los divertidos memes.

La salida de la NFL dejó muchos sentimientos encontrados, pues millones de seguidores dejarán de ver al mariscal de campo y sus increíbles actuaciones. No obstante, otras personas se tomaron el retiro del GOAT por otro camino y especularon un posible regreso de Brady pronto.

Esto es motivado a que este retiro es el tercero que posee de su carrera, tras anunciar el primero con New England Patriots, y ahora el segundo tras defender la playera de Tampa Bay Buccaneers. Como resultado, en los memes se encargaron de no creer su “retiro” e incluso hablaron de un posible regreso de Brady, aunque no necesariamente con los equipos mencionados.

Yo viendo que Tom Brady anuncia su retiro por 16a vez: pic.twitter.com/sZ5y8eQKBT— Andy ʕ´•ᴥ•`ʔ (@byeandy528) February 1, 2023

Brady llegando con Gisele después de su retiro pic.twitter.com/XThhSiky2Y— NFL con Ñ. (@NFLCON) February 1, 2023

–Les presento ¡MI RETIRO!

–Brady es la tercera vez que te retiras esta década pic.twitter.com/BBMoXrjySm— Franco (@Franco_128) February 1, 2023

¿Pero esta vez es en serio o no, HDTPM (hoy Dios tiene planes maravillosos)?



Recordemos que hace un año (1 de febrero de 2022), Tom Brady anunció su retiro de la NFL



Un mes después (13 de marzo de 2022), decidió volver pic.twitter.com/h3pddjnB3e— La Vida a Ras de Cancha (@lvarc_oficial) February 1, 2023

Tom Brady: ahora si me retiro.



Tom Brady en un par de meses: pic.twitter.com/fx1zdNDTaU— Kevma Zayn☝️ (@K3VMA) February 1, 2023

Brady anunciando su retiro.



Todos sabiendo que regresa en un mes pic.twitter.com/gVJJRmryU6— FantasyFootballMEX (@FantasyMex) February 1, 2023

