Tom Brady y Gisele Bündchen anuncian su divorcio tras negociar acuerdos

En septiembre de este año, se empezó a rumorar el jugador de futbol americano Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen estaban pasando por un mal momento en su matrimonio, después de que Brady decidiera no dejar la NFL, aunque en febrero de este año había anunciado su retiro.

Fue después de estos rumores que la pareja confirmó este viernes su divorcio, a través de un comunicado que compartieron en redes sociales

“En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que hemos pasado juntos. Hemos sido bendecidos con hermosos y maravillosos hijos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Seguiremos trabajando juntos como padres para asegurarnos de que siempre reciban el amor y la atención que merecen”, fue el mensaje del jugador de futbol americano en sus historias de Instagram.

Por otro lado, la modelo compartió sus propias palabras, expresando que: “con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amistosamente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre fue y serán nuestros niños, a quienes amo con todo mi corazón. Seguiremos con la co-paternidad para darles el amor, el cuidado y la atención que se merecen enormemente”.

Sumó también que “la decisión de terminar con un matrimonio nunca es fácil pero nos hemos separado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que estuvimos juntos y solamente le deseo lo mejor a Tom para siempre. Les pido amablemente que nuestra privacidad sea respetada durante este momento sensible. Gracias”.

El portal TMZ aseguro que los abogados del exmatrimonio negociaron un acuerdo hace pocos días para determinar la custodia de sus hijos, así como la casa donde viven. No obstante, la información sobre la decisión sigue siendo confidencial en el tribunal.

Parece que en este momento Tom Brady no está dando los resultados esperados y su círculo cercano estaría no muy feliz con su decisión de volver a la NFL, cuando no ha destacado y su matrimonio a sufrido por esa razón

Otra de las razones que habrían llevado a Tom Brady y Gisele Bündchen a separarse sería el supuesto ritual de abstinencia que el jugador llevaba al pie de la letra y a veces se mantenía en abstinencia hasta 72 horas antes de un partido.

También te pueden interesar:

–Coach de los Buccaneers afirmó que a Tom Brady le pesan problemas personales en el juego

–Tom Brady y Gisele Bündchen ponen a la venta su mansión en medio de rumores de divorcio

–Tom Brady volvió a perder con los Buccaneers ante los Ravens y sumó un récord negativo a su carrera

–Frenan construcción de mansión de Tom Brady y Gisele Bündchen en medio de rumores de ruptura