Doble de Kim Kardashian, Ashten G, murió tras cirugía plástica

A través de GoFundMe se pudo conocer que la modelo Ashten G, quien se llama realmente Christina Ashten Gourkan, murió de un paro cardíaco en una clínica de Los Ángeles después de complicarse con un procedimiento estético. La influencer de OnlyFans se dio a conocer por su gran parecido con la socialité Kim Kardashian.

Según escribió un familiar en la página donde están recaudando dinero pasa los servicios funerarios de Ahsten G de 34 años. La modelo murió el 20 abril después que otro familiar se pusieran en contacto: “En las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 4:31 a. m. del 20/04, nuestra familia recibió una trágica llamada telefónica de un miembro de la familia que gritaba frenéticamente y lloraba histéricamente al otro lado de la línea… Ashten se está muriendo. Ashten se está muriendo… Una llamada telefónica que instantáneamente destrozó nuestro mundo y perseguirá para siempre a nuestra familia por el resto de nuestras vidas”, se pudo leer en GoFundMe sobre la que apodaron en Instagram y en OnlyFans, la doble de Kim Kardashian. View this post on Instagram A post shared by Ashten G. (@ashtens_empire)

El mismo comunicado de la familia de Christina Ashten Gourkan, según indica la revista People, también dice que el caso está bajo la lupa de las autoridades de Los Ángeles: ‘Su repentino y trágico fallecimiento se investiga actualmente como un homicidio relacionado con un procedimiento médico que empeoró’.

Así mismo, indicaron que después que la modelo parecida a la ex de Kanye West se realizara la cirugía plástica la pasaron horrible: “Comenzamos a vivir una pesadilla viviente”, reza en GoFundMe, donde además describieron cómo era Ashten G y cómo será recordada.

‘Era un espíritu libre, tan cariñoso y amoroso que siempre se tomaba el tiempo para traer una sonrisa a la cara de cualquiera con quien se cruzaba. Ella era el tipo de persona que se arrodillaba y hablaba con los niños a la altura de los ojos, buscaba a la persona solitaria en la esquina y los hacía sentir especiales, ya que tiene el don de conectarse con la gente… El espíritu de Ashten es una luz que seguirá para siempre con sus seres queridos a su alrededor y aquellos que ha dejado atrás‘, despidiendo así a la modelo e influencer. View this post on Instagram A post shared by Ashten G. (@ashtens_empire)

